'Rekli su mi da se sprema moja otmica, osjećam da lov traje...'

Zdravko Mamić je iz Međugorja, u koje je pobjegao od hrvatskog pravosuđa, poručio kako se sprema njegova otmica:

- Maloprije sam dobio poziv u kojem se tvrdi da postoje ozbiljne informacije da se sprema moja otmica. I nije to prva informacija. Ja sam ovdje čuvan. Ljudi me stalno čuvaju. Nikad nisam znao da će me u životu čuvati, ali nikad nisam pomislio da mi neko može nauditi. Čak ni kada su me propucali. Znao sam da me neki navijač ne voli, ali ovo je ozbiljno. Nažalost, imam informacija da moram biti čuvan, kaže Mamić za Dnevni avaz.

Na pitanje osjeća li se ugroženo, odgovara:

- Nažalost, da. Nisam kukavica, ali da. O tome ne razmišljam, ali, znate, nije jednostavno. Osjećam da lov na mene traje i ne znam kada će se završiti. Vidjet ćemo sve. Ali, situacija je zaista ozbiljna.

O boravku u Međugorju i svojoj presudi kaže:

- Ja sam 72 sata prije izricanja presude bio uvjeren da ću ujahati na bijelom konju u Sud u Osijeku i da ću čuti da sam slobodan i da sam nevin. I onda, znate što se dogodilo. Dobio sam neke dokumente nekoliko sati prije izricanja presude i shvatio sam što mi se sprema. Ja, jednostavno, nisam imao izbora i odlučio sam otići u BiH. Što se tiče Međugorja, ovdje sam okružen pažnjom, ljubavlju. Ljudi su srdačni. Dobra je neka vibracija.

Sud BiH odbio izručenje

Izvanraspravno vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je zaključak kojim je utvrđeno kako ne postoje zakonske pretpostavke za izručenje Zdravka Mamića Hrvatskoj na temelju presude kojom je pred Županijskim sudom u Osijeku osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novaca iz "Dinama", potvrđeno je Hini u petak.

"Izvanraspravno vijeće Suda BiH uvažilo je mišljenje sutkinje za prethodni postupak Suda BiH i donijelo rješenje kojim je utvrđeno da nisu ispunjene pretpostavke za izručenje Zdravka Mamića u Hrvatsku. Sukladno članku 45. stavak 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima 19. srpnja 2018. godine cijeli spis je dostavljen vijeću Prizivnog odjela Suda BiH na konačnu odluku", stoji u pisanom očitovanju suda dostavljenom na upit Hine.

Ovakva odluka donesena je na temelju prijedloga sutkinje za prethodni postupak Tatjane Kosović koja je u utorak saslušala argumente Tužiteljstva BiH i Mamića i njegove obrane.