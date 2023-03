Rekonstrukcija zločina koji je šokirao Hrvatsku: Gdje je Zorica Fadljević? Tijelo nikad nisu našli

Nešto više od tri godine prošlo je od misterioznog nestanka Zorice Fadljević (47) iz Sibinja. Njezino tijelo nikad nije pronađeno, no Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu uvjereno je da je ubijena te da su to učinili supružnici Slavica (63) i Mijo (65) Karamazan. Oni su u studenom na Županijskom sudu u Slavonskom Brodu ponovno nepravomoćno proglašeni krivima zbog ubojstva i osuđeni na zatvorske kazne, no ni nakon drugog suđenja mnogi detalji nisu razjašnjeni. Ne zna se tako kako je ubijena, čime je ubijena, ni kako bi se to supružnici Karamazan riješili tijela.