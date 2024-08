Rekorder iz Baranje: U samo 15 mjeseci policija ga uhvatila pijanog na biciklu čak 29 puta!

Policijska uprava osječko-baranjska prošlog se vikenda susrela sa svojim starim znancem. Samo tijekom prošlih 15 mjeseci čak su 29 puta morali intervenirati oko njega...

- U Belom Manastiru, 24. kolovoza u 21,35 sati, u nadzoru prometa zatečen je 44-godišnji biciklist, kojemu je utvrđena prisutnost od 1,80 promila alkohola u krvi - objavila je na svojim stranicama prošlog vikenda PU osječko-baranjska.

Odmah su nastavili:

- Vozač bicikla je smješten u posebnu prostoriju do otrježnjenja. U zadnjih 15 mjeseci on je 29 puta zatečen u prometu kako upravlja biciklom pod utjecajem alkohola i 12 puta je smješten u policiju do otrežnjenja - pišu iz policije.

Nakon otriježnjena, najavila je policija, gospodina se pušta kući...