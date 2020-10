Rekorderi u prekršajima: Jedan vozio 163 km/h, drugi napuhao 2,48 promila alkohola

<p>Gotovo da nema dana a da na riječkim prometnicama, kao i onim cijele Primorsko-goranskoj županije policija ne zaustavi pijanog vozača ili onoga koji voli više stisnuti papučice gasa, a to sve skupa učestalo se i više ponavlja tijekom vikenda. </p><p>Tako je najveća brzina od 163 kilometara na sat izmjerena na autocesti, u blizini vijadukta Severinske Drage, gdje se vozač osobnog vozila marke Audi, zagrebačkih registracijskih oznaka kretao u smjeru Zagreba brzinom većom od propisanih 110 na sat. Najveću koncentraciju alkohola od čak 2,48 promila napuhao je 35-godišnjem vozač Golfa delničkih registracijskih oznaka, a kojeg je policija zaustavila u nedjelju, 18. listopada oko 21 sat u Delnicama. Jedva da je govorio, pa je isti tren uhićen i smješten u posebne prostorije do otrežnjenja. </p><p>Počinitelji prometnih prekršaja sankcionirani su temeljem odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a policija i dalje apelira na odgovorno ponašanje u prometu, uz pridržavanje svih prometnih pravila i propisa. Inače, ovog vikenda dogodilo se 29 prometnih nesreće, u kojima je jedna osoba teže, a tri su osobe lakše ozlijeđene. Sveukupno je zabilježeno 256 prometnih prekršaja, i to: 58 prekršaja prekoračenja brzine, 17 vožnje pod utjecajem alkohola, 32 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 13 korištenja mobitela u vožnji, dva prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava, četiri upravljanja tehnički neispravnim ili neregistriranim vozilom te još 130 različitih drugih prekršaja.</p>