Rekordne mirovine puštanje magle za najveću glasačku bazu

Umirovljenicima su s usklađivanjem u srpnju mirovine porasle 8,42 posto. Kako je još u kolovozu iznio premijer, to je prosječno povećanje od 38 eura, a prosječna neto mirovina sad iznosi 508 eura. A prema prijedlogu rebalansa, za te povećane mirovine država će izdvojiti dodatna 344 milijuna kuna. Da je to “rekordno” ponavljaju i premijer, i ministar financija Primorac, ponavljat će se to još mnogo puta u sljedećoj godini. Onoliko puta koliko je potrebno podsjetiti umirovljenike za koga da glasaju na svakim od pet izbora koji su pred nama.