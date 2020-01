Rekordni broj nevažećih listića: Čak 66.000 birača je 'šaralo'

Ove izbore je obilježio i rekordni broj nevažećih listića kojih je čak 4,23 posto do 20.30, što je u ovom trenutku oko 66.000 birača koji su odlučili nadopisati nekoga ili prekrižiti listić.

No, u konačnici, ako se zadrži ovaj postotak kada se obrade sva izborna mjesta, moglo bi ovim trendom doći i do 100.000 nevažećih listića. Primjerice, prije pet godina, nevažećih listića je bilo tek, 2.69 posto ili nešto više od 60.000. Taj broj je već sad oboren, a još treba obraditi niz biračkih mjesta. U prvom krugu predsjedničkih izbora, nevažećih listića je tek 1,17 posto ili nešto više od 22.000. Podsjetimo, Miroslav Škoro je rekao da će on napisati na svoj listić "Hrvatski narod" i zaokružiti ga. Bilo kakvo dopisivanje znači da je listić nevažeći. Dario Juričan je rekao da njegovi birači trebaju dopisati Milan Bandić i zaokružiti. U svakom slučaju, ovaj drugi krug će obilježiti i rekordni broj nevažećih listića onih koji nisu zadovoljni niti Zoranom Milanovićem niti Kolindom Grabar Kitarović.

Tema: Predsjednički izbori