Rekordno visok val na Jadranu izmjerili su blizu Dubrovnika

Jedno od najjačih juga u utorak je duž Jadrana izazvalo visoku plimu, poplave i teškoće u prometu, a Hrvatski hidrografski institut objavio je i kako su izmjerili rekordno visok val na Jadranu.

Val su zabilježili u utorak oko 16 sati u akvatoriju grada Dubrovnika kod otočića Sv. Andrija.

Maksimalna visina vala iznosila je Hmax =10.87m s pripadajućom značajnom visinom vala Hs = 4.75m (stanje mora 6) i perioda T = 10s. Val je došao iz smjera Dirp = 167.1 °, navodi Institut.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Olujno nevrijeme zahvatilo cijelu obalu

Ravnateljstvo Civilne zaštite objavilo je u srijedu ujutro razmjere nevremena koje je zahvatilo skoro cijeli Jadran od Dubrovnika do Istre, u kojem srećom nije bilo ozlijeđenih.

Dubrovačko-neretvanska županija

Nevrijeme je zahvatilo županiju tijekom jutra, rušilo je borove u NP Mljet, a bilo je i odrona. Srušili su se telefonski stupovi i stupovi električne mreže te stabla i grane u više naselja. (Lovorno, Bosanka, Mandaljena, Vela Luka, Polače). U srijedu u 1.59 sati dobili su dojavu i da je zbog velike razine plime, na Lapadskoj obali, more došlo do ulaza u kuće koje se nalaze uz rivu. U par kuća je more ušlo u prizemlja i kroz odvodne kanale. Vatrogasci su pristupili ispumpavanju vode, ali su prekinuli intervenciju dok se more ne povuče. Lapadska obala je zatvorena za sav promet od 3 sata. O navedenom događaju obaviještene su nadležne službe. Voditeljica Službe civilne zaštite Dubrovnik obišla je mjesto događaja. Nema dojava o ozlijeđenim osobama.



Splitsko-dalmatinska županija

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nevrijeme je od 11.30 sati izazvalo velike probleme u cestovnom i pomorskom prometu, dobili su dojave o odronima i rušenjima stabala i stupova rasvjete, a bilo je i oštećenja na zgradama i drugim objektima. Na trogirskom području (Seget-Vranjica) bilo je problema u opskrbi električnom energijom. Od 15.30 sati vjetar se polako smirivao. Oko 3:00 sata (13. studenog) južni vjetar je ponovo počeo jačati. Stablo je palo preko većeg dijela državne ceste D8 u naselju Brzat (Omiš) te se promet odvijao uz regulaciju policije. U naselju Pisak (Omiš) došlo je do pojave odrona na prometnicu. Zbog kvara na „VP 10kV Broćanac“, u vremenu od 2.10 do 3.30 sati bez opskrbe električnom energijom bili su potrošači u naseljima Broćanac, Korušca, Lećevica i Kladnjice. Između 4 i 6 sati dobili su dojave o poplavljivanju nekoliko obiteljskih kuća i poslovnih prostora (u Kaštel Štafiliću, Trogiru, Segetu, Kaštel Sućurcu). Nema dojava o ozlijeđenim osobama.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Vatrogasne postrojbe imale su 25 tehničkih intervencija uklanjanja stabala i drugih objekata s prometnica i kuća na području Šibenika, Grebaštice, Brodarice, Vodica, Tisnog, Zatona, Primoštena i Dubrave. Poduzeća "Ceste Šibenik" i "Komunalno redarstvo" s "Gradskim zelenilom" odradili su 13 intervencija uklanjanja stabala s prometnica i gradskih ulica. Dojavljen je pad stabala na četiri vozila u Šibeniku, pad stabla na kiosk Tiska i obiteljsku kuću, a nasukale su se dvije jedrilice otrgnute s veza. Zbog kvara, bez električne energije kraće vrijeme bili su potrošači u naseljima Dubrava kod Šibenika, Primošten Burnji, Protege- Danilo Biranj i Siverića kod Drniša, dok se kvar u napajanju kninskog vodovoda u mjestima Golubić i Strmice još otklanja. Zbog visoke razine mora, tijekom noći, obavili su dva ispumpavanja vode iz prizemlja (Rogoznica i Vodice). More je poplavilo i dijelove obale u Šibeniku, Rogoznici, Vodicama i Tisnom. Zbog jakog vjetra i grmljavine, od 1 sat bez opskrbe električnom energijom su potrošači u naseljima Konjevrat, Žaborić, Grebaštica, Jadrtovac, Špardići (oko 1800 korisnika). Nema dojava o ozlijeđenim osobama.

Zadarska županija

Županijski centar 112 Zadar zaprimio je dojave o odronu kamenja (Jurjevac, Rovanjska), poplavljenom kolniku (Obala kneza Trpimira u Zadru), otrgnutoj brodici(Karinski zaljev), oštećenju brodica (Zadar, Foša). Tijekom noći je zaprimljeno i više dojava o padanju stabala i grana na prometnice (Zadar, Zadar-Bibinje, Sukošan). Nema dojava o ozlijeđenim osobama.



Primorsko-goranska županija

Jak južni vjetar zahvatio je Primorsko-goransku županiju. Jak vjetar je tijekom dana i večeri 12. studenog izazvao probleme u pomorskom i cestovnom prometu. Na riječkoj tržnici zbog vjetra je došlo do dizanja mora. U Lovranu je došlo do pada stabla, bez daljnje štete. Nema dojava o ozlijeđenim osobama.



Istarska županija

Foto: Ivan Grgat/24sata

Županijski centar 112 Pazin dobio je 16 dojava o srušenim stablima na prometnice koje su brzo uklonili. Zbog velikih valova i plime poplavljena je dionica D 75 kod Antenala (Novigrad) koja je bila zatvorena za sav promet od 19:43 do 00:30 sati (13. studenog) te lokalna prometnica ŽC 5214 kod Zambratije koja je zatvorena za sav promet od 22:22 sati. Poplavljeni su dijelovi grada Umaga koji su najviše izloženi južnom vjetru (Riječka ulica, Moela, i Trg Slobode u starom gradu gdje je JVP Umag imala tri intervencije zbog prodora vode u stambene i ugostiteljske objekte. JVP Pula je ispumpavala vodu u kući u naselju Smoljanci (općina Svetvinčenat). Na dijelovima područja općina Svetvinčenat, Sv. Petar u šumi, Kanfanar, Oprtalj i Sv. Lovreč došlo je do prekida u opskrbi električnom energijom. Zaprimljeno je i nekoliko dojava o nagnutim stupovima HEP-a te oštećenim prometnim znakovima. Prema izvješću VOC-a, JVP Pula je imala osam tehničkih intervencija uklanjanja stabala i jednu intervenciju uklanjanja skele koja je pala na kuću; JVP Rovinj četiri intervencije pomicanja vozila u Rovinju sa rive i jednu intervenciju uklanjanja stabla; JVP Poreč dvije intervencije uklanjanja stabala te jednu intervenciju vađenja vozila iz vode na kolniku kod Antenala; JVP Pazin četiri intervencije uklanjanja stabala te JVP Labin dvije intervencije uklanjanja stabala. Promet na istarskom ipsilonu od 05:52 sati je u prekidu od čvora Kanfanar do Pule zbog vode na kolniku, najviše kod čvora Bale. Nema dojava o ozlijeđenim osobama.

Tema: Hrvatska