U Dalmaciji plima na vrhuncu, olujni valovi su potopili obalu

Utorak je donio nevrijeme na cijelom Jadranu, a najviše je pogodilo područje Dalmacije. Sredozemna ciklona naglašeno je djelovala na vremenske prilike, najviše u obliku oborina i olujnog do orkanskog vjetra.

Metereološka vijest dana je olujno jugo, koje je na dubrovačkom području prelazilo 140 km/h, a u Splitu je na službenoj DHMZ postaji na Marjanu zabilježen orkanski udar od 134.28 km/h, piše Dalmacija Danas. Treća je to najveća brzina juga u Splitu službeno zabilježena u posljednjih 60 godina. Jači udar juga zabilježen je 24. studenog 1987. godine, kada je zapuhalo 138.60 km/h te 1. veljače 1986., kada je izmjereno 149.04 km/h.

Čak i legendarno jugo, koje je puhalo 19. studenog 1999. godine i kada je more poplavilo cijelu Rivu sve do Dioklecijanove palače, bilo je slabije od današnjeg. Tada su izmjereni najjači udari od 130.92 km/h. To znači da je današnje jugo u Splitu bilo najjače u ovom stoljeću.

Foto: čitatelj 24sata

U Kaštelima se dogodila rekordna plima te je more poplavilo kompletne niže dijelove obale, a u nekim dijelovima Kaštela more je dopiralo do kućnih pragova.

I u Rijeci jutros kaotično stanje, javlja čitatelj. 'Jugo diglo more, a more poplavilo grad. Ljudi skidaju cipele i bosi pretrčavaju cestu ili stavljaju najlon vrećice na cipele. Hrvatska Venecija.'

Foto: čitatelj 24sata Foto: 286587938036101

Čitatelji su poslali i video snimke kaotičnog stanja na Hvaru i u Posedarju gdje se more diglo i poplavilo rivu.

Voda blokirala Istarski ipsilon

Istarski vatrogasci imali su više od četrdeset intervencija radi ispumpavanja vode ili zbog uklanjanja stabala i granja s prometnica u noći s utorka na srijedu kada je pala nova obilna kiša te su porasli vodostaji rijeka, potvrdio je za Hinu zapovjednik pulske javne vatrogasne postrojbe Klaudio Karlović.

- Vatrogasci su najviše intervencija radi ispumpavanja vode imali u Puli i to u dvanaest navrata, zatim u Rovinju u deset slučajeva, Umagu, Poreču i Pazinu, no situacija je pod nadzorom - izvijestio je Karlović.

Zbog obilne vode na kolniku od jutros je zatvorena dionica istarskog ipsilona Pula-Kanfanar u oba smjera, zatim cesta Umag-Buje kod mjesta Juricani te cesta Antenak-Tarska vala.

Obilna kiša pala je na potezu od Kanfanara do Vižinade, a prema mjerenjima meteoroloških postaja u Istri do sedam sati u srijedu ujutro, postaja u Kanfanaru zabilježila je 81 mm, a ona u Mekišima kod Vižinade 70 mm.

Najmanje kiše palo je na istoku Istre i oko Učke, između 3 i 6 mm, dok su postaje u Puli izmjerile između 17 i 19 mm, u Vodnjanu je izmjereno 37 mm, a u Marčani 27 mm.

Porastao je i vodostaj istarskih rijeka - u jedan sat iza ponoći Raša je kod Potpićna dosegla 348 cm, no vodostaj je u padu i u 7 sati iznosi 298 cm. Vodostaj Mirne na Ponte Portonu raste, jutros iznosi 348 cm, nakon jučerašnjih 24 cm, no za sada izlijevanje iz korita ne prijeti.

Prognoza za srijedu

Još su na snazi brojna upozorenja DHMZ-a, čak i ono crvenog, najvišeg stupnja, zbog često obilne kiše te većinom jakog i olujnog juga, ponegdje i s orkanskim udarima, koje će i danas prouzročiti prekide u pomorskome prometu, a i poplavljivanje nekih riva. Tlak zraka još pada pa bi i plima vrhunac mogla doseći tijekom jutra. Inače, automatske mjerne postaje na šibenskom su području zabilježile udare juga i do 85 kilometara na sat te do jutros murterskih 65 litara kiše. Ako ste i ugledali tračak neba među oblacima to je bio znak da smo u centru ciklone i da stiže još oblaka.

Jutro je na šibenskom području oblačno s kišom i jakim jugom. Temperatura zraka u 6 sati iznosila je u Rogoznici i na Žirju 16 °C, Šibeniku, Pirovcu i Murteru 15, u Vodicama, Skradinu i Primoštenu 14, u Kninu i Oklaju 13, u Drnišu 12, a na Promini 8 °C, piše Šibenski portal.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije i danas kišovito i vjetrovito. Lokalno će pasti i više od 50 litara kiše po četvornom metru, a jugo će još u prvom dijelu dana stvarati teškoće, zatim će oslabjeti i okrenuti na jugozapadnjak, potom i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka većinom od 13 do 18 °C

Sutra i u petak na Jadranu će biti više sunčanih razdoblja, a iako će povremeno biti kiše, količine će biti zamjetno manje nego početkom tjedna. No, već od petka, uz jačanje juga, opet raste vjerojatnost za lokalno obilniju kišu i nevremena. Bit će razmjerno toplo, pri čemu će odstupanje od prosječnih vrijednosti biti izraženije tijekom noći i jutra, javlja DHMZ.

Prema prognozama, kiša će u Istri postupno slabiti, a do poslijepodneva na većem dijelu područja i prestati.

