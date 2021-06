Dr. Krešimir Pavelić od utorka ujutro više nije dekan Medicinskog fakulteta u Puli.

Barbieri je kazao je da se Sveučilište ograđuje od spornih izjava dekana Medicinskog fakulteta u Puli dr. Krešimira Pavelića.

- Ograđujemo se kao Sveučilište od spornih izjava dekana koji je u utorak podnio ostavku na to mjesto te nije više dio naše sastavnice. I sam sam se cijepio dva puta i to Astra Zenecom i smatram da je cijepljenje jedini ispravni put protiv pošasti koja je snašla cijeli svijet. Evidentno je i to da se pune dvije godine borimo da dobijemo dopusnicu za osnivanjem Studija medicine u Puli za dobrobit zdravstvenog standarda - rekao je Alfio Barbieri, rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Na njegove je izjave reagirao i istarski župan Boris Miletić.

- U proteklih više od godinu dana svjedoci smo teške zdravstvene, a posljedično i gospodarske krize koju je uzrokovala pandemija COVID-19, koja je zahvatila čitav svijet i čiji se kraj nažalost još ne nazire. Cijelo to vrijeme Istarska županija, naši gradovi i općine sa županijskim Stožerom civilne zaštite na čelu, uspješno su se nosili sa situacijom, kako bi u prvome redu zaštitili naše građane, a onda i naše goste. Pravodobne i odlučne, ali striktne mjere, kao i odgovornost stanovništva Istre, osigurali su nam povoljnu epidemiološku sliku pa je, sjetite se, u jednom trenutku Istra bila jedina tzv. ''zelena'' regija na svijetu. Zbog svega navedenog, izjave gospodina Krešimira Pavelića su izrazito opasne i štetne, te apsolutno neprihvatljive! I ovim putem pozivam građane Istre da se cijepe te time zaštite sebe i druge, a kako bi naša županija i dalje bila pri samome vrhu po procijepljenosti u Hrvatskoj. I ne zaboravimo da je cijepljenje kao javnozdravstvena mjera je najveći medicinski uspjeh 20. stoljeća - izjavio je Miletić.

Pavelić je na okruglom stolu stranke Promijenimo Hrvatsku rekao da se prikrivaju komplikacije koje nastaju zbog cijepljenja.