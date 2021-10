Političke vrijednosti za koje sam se zalagao kao nezavisni gradski zastupnik, sada ću zastupati kao član SDP-a. Kao i do sada, želim snažno i aktivno djelovati, no od sada i unutar stranke, prvenstveno na razini grada Zagreba. Doprinijet ću obnovi organizacije kako bi što efikasnije djelovala i bila na raspolaganju građanima, rješavajući brojne nagomilane probleme Zagrepčana. Stoga ću se angažirati i kandidirati na skorašnjim unutarstranačkim izborima, napisao je na svom Facebooku Renato Petek.

Donedavno nezavisni zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba tako je postao novi član SDP-a, koji u zadnje vrijeme ima sve manje članova.

- U proteklih nekoliko mjeseci, posebno nakon lokalnih izbora na koje sam izašao zajedno sa SDP-om, razgovarao sam s predsjednikom stranke Grbinom i nekoliko istaknutih članova oko mog ulaska u SDP, zajedno s timom nezavisnih kolegica i kolega s kojima više godina surađujem. Dio njih su formalizirali članstvo, a ostali će pomagati kroz Savjete SDP-a. Što se tiče mog stila i načina rada te aktivnosti vezanih uz rješavanje problema građana, zaštite ranjivih skupina, borbe protiv korupcije i za opću transparentnost, ništa se neće promijeniti. Moje vrijednosti i ciljevi ostaju isti i naravno, preklapaju se sa stavovima i vrijednostima socijaldemokracije i SDP - a - zaključio je Petek.

Njegovi pratitelji su podijeljeni, neki vjeruju da je odlazak u tonući SDP politički suicid, a neki da je to prava stranka za njega. No najvokalniji je Gordan Maras. Podsjetimo, on je izbačen iz stranke, pa je podnio zahtjev za ponovnim učlanjenjem.

- Drago mi je da je Renato Petek ušao u stranku. Napravio je to zadnjih dana pred raspisivanje unutarstranačkih izbora kako bi se mogao za nešto kandidirati. Primio ga je neki povjerenik. Nasuprot njega mene je ispisao bez ikakvog razloga jedan anonimac, pa sam morao podnijeti zahtjev pred dva mjeseca, ali kažu Račan i Grbin da moram čekati da prođu unutarstranački izbori pa će novo Zg vodstvo vidjeti hoće li me primiti. Kako je to jadno. Na njihovom mjestu mene bi bilo sram jer u životu moraš imati principe i biti čovjek - napisao je.

Petek još nije rekao za što će se kandidirati na unutarstranačkim izborima SDP-a.