Ova je 2022. za obrazovanje u Hrvatskoj, nažalost, počela tužnom viješću. U Splitu je preminuo profesor matematike i fizike Vinko Bajrović Capo, čiji je stručni i pedagoški rad, posebno na polju metodike, itekako obilježio naše školstvo. Prof. Bajrović, mnogima poznat i kao dugogodišnji igrač i kroničar košarkaškoga kluba Jugoplastika/Split te dopredsjednik skupštine Hajduka od 2000. do 2009. godine, bio je važna vertikala te stručnjak koji nije uzmicao pred izazovima niti se bojao izraziti kritiku. Tako je prvi prošle godine upozorio na loše rezultate državne mature iz matematike, vrlo pomno analiziravši zašto nam učenici tako dramatično padaju na ljestvicama znanja. No istodobno, Capo je, uz mnoge svoje druge obaveze, ali i u poodmaklim godinama, nakon 80. rođendana, redovito radio s mladima, pripremajući ih za državnu maturu. Rado je davao savjete i studentima o tome na što treba obratiti pozornost u radu s učenicima.

Prof. Bajrović bio je, takoreći, renesansni čovjek hrvatskog odgoja i obrazovanja. Jer sve što je radio i kako je živio odražavalo je ono što mnogi od nas vole zapamtiti kad pomisle na najdraže učitelje - golemu pozitivnost i ljubav prema svom poslu i pozivu, kao i stalnu potrebu da se razvija, ali i širi svoja znanja. Za profesora Bajrovića rad s učenicima bio je mnogo više od posla i to je dio njegove velike ostavštine. Jer tek onda kad školstvo postane društveno važan faktor, okruženje koje je poticajno za sve svoje članove, tad se možemo veseliti da postajemo zemlja znanja, jer znanje i učenje utkani su u sve pore društva. A on je to znao, kao što je znao koliko je važno stalno ići naprijed, ne uspavljivati se i ostajati pozitivan. Hvala Vam, profesore, na svemu tome.