Reporteri 24sata sudjelovali na Pečenkijadi: Savjeta je milijun, od drva, začina, ražnja do rakije

Rano subotnje jutro, šest je sati. Prase od 25 kilograma polako nabijamo na ražanj. Cilj je pobjeda, ali konkurencija je žestoka. Mjesto radnje je Pečenkijada u Slavonskom Brodu. Najveća pješčana plaža Poloj već 16 godinu za redom domaćin je ovog slasnog natjecanja u pečenju odojaka, a ove godine odlučili smo sudjelovati i mi...

A kako smo naveli, konkurencija nije bila nimalo slaba. Ove godine sudjelovalo je čak 158 ekipa, a među njima su brojni članovi motoklubova iz Slavonije i ostatka regije. Naime, ovo je nezaobilazna manifestacija za sve ljubitelje dobrih motocikala, dobre hrane i zabave.

- Ovo je događanje koje je nudilo pregršt raznolikosti, dobre energije i nepredviđenih gastronomskih dosega. Dobra je to priča i svake je godine donosila nešto novo, nešto čega se posebno sjećamo - istaknuli su, između ostalog, organizatori s kojima smo kratko porazgovarali prije nego se upoznamo s drugim natjecateljima, a i bacimo se na pečenje.

Pravila su jednostavna. Potrebno je prijaviti se organizatorima, donijeti suha drva, pečenku i ražanj. Naravno, odojka se nikad ne peče samog pa je bilo potrebno dobro društvo, slavonske kobasice, slanine i šunke te jedan tajni sastojak koji su nam otkrili natjecatelji.

- Ma nema pečenja odojka bez rakije - smije se naša konkurencija dok se odojci lagano okreću, a dim uzdiže visoko iznad Poloja.

- Nije nam bitno natjecanje, došli smo se ovdje zabaviti. Mi imamo pečenku od oko 70 kila. Najvažnije je imati dobra drva i sve ostalo je pod kontrolom - rekao nam je Mićo, jedan od natjecatelja koji se natječe od prve Pečenkijade.

Gleda kako mi pripremamo svog odojka. Naš je imao oko 25 kilograma, a iz vida ga nije ispuštao 'stručnjak' Žarko. Odlučili smo se za jednostavnu kombinaciju - odojak i sol. S druge strane, mnogi u odojak stavljaju mast, luk, čak i pivo.

- Zaklali smo prase jučer, nasolili i sad smo tu. Jedva čekamo ocjenjivanje i nadamo se pobjedi. Tajna dobre pečenke je kad je dobro nasolimo. Naravno, mora se paziti i na vatru, a na kraju je još dobro namažemo s masti, kako bi kožica bila ukusna - otkrio nam je jedan od natjecatelja.

- Mi smo se probudili jutros u pet sati kako bismo sve uspjeli pripremiti, ovdje smo došli već oko sedam i polako krenuli paliti vatru i stavljati pečenku na ražanj. Pečemo je oko tri sata. Razmišljamo da je malo napojimo - govori nam uz smiješak naatjecatelj Petar i dodaje kako je kod njega u obitelji običaj da kad je pečenka pri kraju, da je zaliju s pivom.

Sat i pol je od početka natjecanja, a naša mala pečenka polako se počela "znojiti". Pojačavamo vatru, a u tome nam pomaže i ekipa iz jedne poznate slavonske drvne industrije. Otkrivaju nam da je upravo u tome tajna dobrog pečenja, ali i da svinja bude domaća.

- Važno je da je pečenka domaća, odnosno da nije neka iz uvoza. Ja bih zabranio svima da se natječu ako pečenka nije iz domaćeg uzgoja. Važno je da kad nam dođu ljudi iz ostatka države da vide kako mi imamo naše, domaće, a ne nešto što smo uvezli iz Španjolske - rekao nam je Darko.

Na samom Poloju, osim članova različitih motoklubova, natjecali su se i građani. Prva procjena je kako se ove subote u Slavonskom Brodu ispeklo oko 220 prasaca različite težine.

Kako su sati odmicali, pristizalo je sve više bajkera i gostiju, a jedan od njih otkrio nam je kako nikad nije propustio niti ovo natjecanje.

- Za ovakve dane živi naš grad. Iako nije u centru, ovdje dođe pola grada, svi uživamo i družimo se do kasno u noć. To i jest bit ovakvih natjecanja, druženja, kao i upoznavanja onih koje ne znamo - rekao nam je Ivan, jedan od posjetitelja, koji je mudrim savjetima pomagao natjecateljima.

Njegov kolega je dodao kako se ovdje svake godine zabave, a jedino što je različito jest činjenica da svake godine ima sve više i više natjecatelja.

No ima i onih koji su na ovo natjecanje malo 'zalutali'. Iako se natjecanje zove Pečenkijada, neki su kuhali - fiš. Kroz smijeh nam kažu kako je njima svejedno - bitno da se nešto pojede.

- Ma lijepo je vrijeme. Je li to odojak, roštilj, čobanac ili fiš, svejedno je. Nama miriše pečenka, njima miriše naš fiš. Dok kuhamo režemo kobasice i mezimo, a poslije mi njima malo fiša, oni nama malo pečenke. Naravno, sve se mora malo i zaliti - smiju se okupljeni.

Kad je pečenka bila gotova, skinuli smo je s ražnja. A onda kreće rezanje. Savjetuju nas svi kako ju je bolje rezati kad se malo ohladi. No, kao i drugi natjecatelji, nismo mogli čekati. Miris pečenog odojka previše je izazivao. Kad smo sjeli jesti, više nikome od 158 natjecatelja nije bilo važno tko je pobijedio.

- I to je čar ovoga, da se družimo - zaključuju natjecatelji.

Bilo 158 ekipa, niti kotizacija ne smeta

Da Pečenkijada postaje brend Slavonskog Broda, znaju to članovi Moto kluba Brod, koji je organizira već 16. put. Jedan od ciljeva im je promovirati motokulturu, no skup je to nadišao jer svi uživaju u prijateljskoj atmosferi. Ove godine prijavilo se nevjerojatnih 158 ekipa što govori o popularnosti skupa. Kao i svaki put do sada, ekipe motoklubova i motoskupina nisu morale plaćati kotizaciju na natjecanju.