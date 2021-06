Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Predrag Fred Matić uspio je u tome da parlament usvoji njegovo izvješće o seksualnom i reproduktivnom zdravlju.

Matić se danima uoči izglasavanja na Twitteru raspravljao s drugim hrvatskim zastupnikom Karlom Resslerom koji se protivio izgalasavanju njegovog izvještaja, a u konačnici su HDZ-ovi zastupnici u parlamentu glasali protiv Matićevog izvještaja.

Ressler se popodne ponovo oglasio i na Facebooku,a njegov status prenosimo u cijelosti:

- Svoje kćeri odgajam tako da budu svoje, ravnopravne i samosvjesne. No, prije svega im želim prenijeti da poštuju druge ljude, njihova duboka uvjerenja i osobni integritet, čak i kad se s njima ne slažu. Tako je mene naučila moja majka, topla i neovisna žena, liječnica, a tako i ja učim njih.

Kolega Matić to, nažalost, još nije naučio. I dalje jeftino etiketira, docira i bezobrazno vrijeđa 297 zastupnica i zastupnika koji su se usudili suprotstaviti, ali i sve žene i muškarce koji misle drugačije od njega. To je klasični totalitarni refleks, ali nas to neće ušutkati.

Hrvatska je davno upoznala istrošenu Matićevu politiku isključivosti, podjela i nesposobnost dijaloga. Sada pokušava politički parazitirati na samoproglašenom monopolu borbe za ravnopravnost, zdravlje i dostojanstvo žena. Sada perfidno koristiti teške sudbine žena predstavljajući se kao njihov ekskluzivni predstavnik, iako ih je u svojoj karijeri znao vrijeđati ispod svake razine. Sada pokušava sakriti da pod takvom krinkom bezočno napada na pravo liječnika na priziv savjesti, narušava nadležnosti država članica i da je postao oruđe jedne radikalne agende - napisao je Ressler.