Restart koalicija dosad potrošila više od HDZ-a: Plenki, Hajdaš Dončić i Tomašić se 'isprsili'

HDZ-u je od fizičkih osoba jednu od najvećih donacija dao sam Plenković, dok je u SDP-u najvelikodušniji bio Hajdaš Dončić. Za Škorin Domovinski pokret najviše je dala Ruža Tomašić

<p>Sudeći po izvješćima objavljenim na <a href="https://www.izbori.hr/sabor2020/financ/1/" target="_blank">stranicama Džavnog izbornog povjerenstva</a> (DIP), HDZ je dosad dobio najveći iznos donacija za predizborno reklamiranja uoči novih parlamentarnih izbora.</p><h2>Plenković dao najveću donaciju svojoj stranci</h2><p>HDZ s HSLS-om i HDS-om je od 1. do 27. lipnja ove godine zaprimio 1.755.255 kuna od ukupno 165 donatora. Od fizičkih osoba jednu od najvećih donacija dao je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković i to 20.000 kuna. A najveći iznos donacija su dale dvije tvrtke - Agrochem Maks, tvrtka za proizvodnju pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda i to 150.000 kuna te Bistra, tvrtka koja se bavi izvođenjem građevinskih radova u vodoprivredi, niskogradnji i visokogradnji. Bistra je dala 100.000 kuna, prenosi <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/restart-koalicija-do-sada-potrosila-vise-od-8-milijuna-kuna-a-hdz-ima-dva-velika-donatora-1413317" target="_blank">Večernji</a>.</p><p>I mnogi ministri i članovi HDZ-a donirali su po 10,15 tisuća kuna stranci za ove izbore. HDZ je dosad za medijsko oglašavanje potrošio 5,2 milijuna kuna, u što je uračunat i popust. Ukupno je dosad HDZ na troškove izborne promidžbe potrošio 7,6 milijuna kuna.</p><h2>Hajdaš Dončić najvelikodušniji</h2><p>Restart kolacija je pak primila dosad 283.184 kuna donacija od 43 donatora, a pri tome najveći iznos je uplatio član SDP-a Siniša Hajdaš Dončić - 30.000 kuna. Prema podacima DIP-a, Restart je dosad za medijsko oglašavanje platio 4,9 milijuna kuna. Ukupni troškovi izborne promidžbe Restart koalicije dosad iznose 8,3 milijuna kuna. </p><h2>Ruža dala za Škoru</h2><p>Domovinski pokret je dosad je dobio vrijednost donacija od 189.886 kuna. Najveći pojedinačni iznos stigao je od Ruže Tomašić. Domovinski pokret je za oglašavanje dosad platio s popustom 1,3 milijuna kuna. Škorin pokret je dosad na promidžbu potrošio oko 1,8 milijuna kuna.</p>