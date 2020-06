Restart koalicija vodi u Zagrebu - slijede HDZ, Možemo, pa Škoro

Ovo je istraživanje po izbornim jedinicama, a prvo je objavljeno istraživanje jedinica koje obuhvaćaju Zagreb, gdje dominira Restart koalicija, te HDZ, ali jaki su Možemo i Škorin pokret

<p><a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/parlamentarni-izbori-2020/3842844/ekskluzivno-rtl-donosi-rezultate-istrazivanje-politickih-preferencija-po-izbornim-jedinicama/" target="_blank">RTL</a> je objavio rezultate istraživanja političkih preferencija po izbornim jedinicama koje je napravio s agencijom Promocija plus.. </p><p>Prvo su objavili rezultate za zagrebačke izborne jedinice. Radi se o I., II., VI. i VII. izbornoj jedinici.</p><p>Ovo su rezultati za I. izbornu jedinicu.</p><p>Prvi izbor ovdje je RESTART koalicija (29,4%), a slijedi HDZ koji je u toj izbornoj jedinici u koaliciji s HSLS-om (22,9%). Podsjetimo, SDP-ovu je koaliciju prije četiri godine u I. izbornoj jedinici zaokružilo gotovo 40 posto birača, a HDZ-ovu više od 30 posto!</p><p>Treća snaga u Zagrebu je koalicija platforme Možemo!-Zagreb je naš-Nova ljevica-Radnička fronta-Orah-Za grad (10,9%). Nešto manje ima Domovinski pokretMiroslava Škore (10,5%).</p><p>Kad je riječ o mandatima - mogli bi ih dobiti i koalicija Stranke s imenom i prezimenom-Fokus-Pametno (5,8%), Most (5,4%) i Živi zid (3,7%). Ostali nemaju šanse za mandat, neodlučnih je osam posto, a idemo vidjeti kako bi se rasporedili mandati.</p><p>Treba reći da se u I. izbornoj jedinici šest lista bori za tri granična mandata. Restart koalicija pet fiksnih mandata uz manju mogućnost dodatnog, šestog mandata. HDZ ima sigurna četiri mandata.</p><p>Lijevo-zelena koalicija oko platforme Možemo! ima jednu siguran mandat, a blizu je i drugom. Domovinski pokret Miroslava Škore ima sličnu situaciju. Koalicija oko stranke S imenom i prezimenom i Most blizu su graničnom mandatu, dok Živi zid za to ima manju šansu.</p><h2>II. izborna jedinica</h2><p>U II. izbornoj jedinici, na dosadašnjim izborima presudnoj izbornoj jedinici, vodi SDP-ova koalicija (32,3%), ali za vratom im puše HDZ (30,5%). Tijesno je bilo i prije četiri godine, ali je HDZ bio prvi izbor. Gotovo 10 posto uzima Domovinski pokret (9,9%), a Most je na 4,8 posto.</p><p>Šansu za mandat ima još jedino stranka Milana Bandića (4,1%). Ne i koalicija oko Možemo! koja je na točno tri posto. Neodlučnih je 8,3 posto, a ovako izgleda raspodjela mandata.</p><p>Četiri se liste bore za dva granična mandata. Restart koalicija fiksno osvaja šest mandata, HDZ pet uz manju mogućnost za šesti. Domovinski pokret ima jedan fiksni mandat i veću mogućnost za dodatni granični mandat.</p><h2><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="1939010" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-26/ssssest.jpg" title="" width="100%"></x-inline>VI. izborna jedinica</h2><p>U VI. izbornoj jedinici ponovno tijesna borba s istim pobjednikom kao na prošlim izborima 2016. HDZ i Restart su na oko 30 posto. Slijede Domovinski pokret (12,7%) i Most (4,9%).</p><p>Mandat bi mogle osvojiti i koalicije oko Možemo! (3,7%) i Stranke s imenom i prezimenom (3,6%). Neodlučnih je gotovo 10 posto, a ukupno se pet lista bori za dva granična mandata.</p><p>HDZ ima pet fiksnih mandata i blizu su šestom graničnom. Restart također pet, ali su dalje od šestog, graničnog.</p><p>Domovinski pokret fiksno ima dva mandata, Most je blizu jednom graničnom dok je Možemo! nešto udaljenije.</p><h2>VII. izborna jedinica</h2><p>I posljednja, VII. izborna jedinica; napeto kao i prije četiri godine; Restart koalicija prvi je izbor za 29,5 posto birača. Nešto manje ima HDZ (28,7%), slijede Domovinski pokret (10,7%) i Možemo! (6,6%).</p><p>Mandat bi mogli uzeti i Most (6,2%) i koalicija oko Stranke s imenom i prezimenom (3,7%). Neodlučnih je 8,4 posto, a u ovoj izbornoj jedinici za dva granična mandata bore se četiri liste.</p><p>Restart osvaja pet fiksnih mandata uz manju mogućnost za šesti granični. HDZ ima fiksnih pet. Domovinski pokret uz ovaj jedan ima veću mogućnost za još jedan mandat.</p><p>Lijevo-zelena koalicija osvaja fiksno jedan. Most je bliži graničnom mandatu, a koalicija oko Stranke s imenom i prezimenom dalja.</p><h2>Mrtva trka</h2><p>Sve to znači mrtvu trku između HDZ-a i Resarta. No, koalicija oko SDP-a, prema istraživanju, osvaja najviše saborskih mandata, 21. HDZ je na 20, Domovinski pokret na sedam. Platforma oko Možemo! ima tri, Most je na četiri i koalicija oko Stranke s imenom i prezimenom ima jedan mandat.</p>