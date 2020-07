Restart koaliciji najviše glasova na ponovljenim izborima u Raši

Državno izborno povjerenstvo (DIP) u ponedjeljak će održati sjednicu, nakon koje će objaviti rezultate za cijelu Rašu i za 8. izbornu jedinicu, kao što je to već učinilo za ostale izborne jedinice

<p>Na ponovljenim izborima za Hrvatski sabor na jednom biračkom mjestu u općini Raša, u nedjelju najviše glasova osvojila je Restart koalicija, ali to ne mijenja opći ishod saborskih izbora već su ti ponovljeni izbori važni zbog rokova.</p><p>Od 488 birača, koliko ih je imalo pravo glasovati na biračkom mjestu broj 6 u Raši, svoje je pravo iskoristilo njih 66 ili 13, 5 posto, a nevažećih listića nije bilo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Moda na izborima </strong></p><p>Restart koalicija osvojila je najviše glasova - 30 ili 45,45 posto, drugi je HDZ s 27 glasova ili 40, 9 posto, treći platforma Možemo! - tri glasa ili 4, 54 posto, a četvrti HNS - s osvojenih dva glasa itd.</p><p>Biračko mjesto broj 6 u OŠ „Ivan Batelić“ u Raši, jedino je od gotovo 7 tisuća biračkih mjesta, na kojima su 5. srpnja hrvatski građani u zemlji i inozemstvu birali novi Sabor, a na kojemu su izbori ponovljeni, jer je u glasačkoj kutiji nađen višak listića.</p><p>Državno izborno povjerenstvo (DIP) u ponedjeljak će održati sjednicu, nakon koje će objaviti rezultate za cijelu Rašu i za 8. izbornu jedinicu, kao što je to već učinilo za ostale izborne jedinice.</p><p>Iako, dakle, rezultati iz Raše ne utječu na opći ishod parlamentarnih izbora, na kojima je pobijedio HDZ, važni su zbog rokova.</p><p>Naime, o eventualnim prigovorima ili žalbama na njih, ovisi kada će DIP utvrditi konačne izborne rezultate i kada će početi teći 20-dnevni rok za sazivanje konstituirajuće sjednice Hrvatskog sabora.</p><p>Ne bude li prigovora, to bi se najranije moglo dogoditi sredinom tjedna; ukoliko ih bude i sve 'ode' do Ustavnog suda, mogući datum za konačne rezultate je 21. odnosno 22. srpnja.</p><p>Tada bi počeo teći rok od 20 dana u kojemu predsjednik Republike saziva konstituirajuću sjednicu Sabora, što teoretski znači da bi se ona mogla održati krajem srpnja ili početkom kolovoza.</p><h2>Saborska sjednica koncem srpnja</h2><p> Ipak, prema nedavnoj izjavi ministra mora i potpredsjednika HDZ-a Olega Butkovića, planira ju za kraj srpnja.</p><p>- Očekujemo da će konstituirajuća sjednica Sabora biti krajem srpnja, a odmah nakon toga će se izabrati i nova hrvatska Vlada - rekao je Butković gostujući na Hrvatskom radiju.</p><p>Iako se precizan datum sjednice još ne zna, kao ni okolnosti pod kojima će se, zbog epidemije koronavirusa, održati, neke se informacije već znaju.</p><p>Konstituirajuću sjednicu vodit će sadašnji i budući predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, a bude li, eventualno, spriječen, najstariji izabrani zastupnik.</p><p>Sabor se konstituira izborom svog predsjednika na prvoj sjednici, na kojoj je nazočna većina svih zastupnika, novi/stari predsjednik bit će Jandroković, kojemu je uspjelo što nije nikome u 30 godina samostalnosti hrvatske države; nitko, naime, još nije dva puta bio na čelu Sabora.</p>