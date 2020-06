Restart najjači u Istri i Primorju, a HDZ u 9. i 10. izbornoj jedinici

Izbornom pragu ne približava se lista Marina Miletića i Damira Kajina, a na jugo izborni prag ne prelaze ni Željko Kerum i Marijana Puljak. O rubnim mandatima mogli bi odlučivati sada neodlučni birači

<p>Da su ovu nedjelju izbori u Istri i Primorju za Restart koaliciju glasala bi gotovo polovica birača 8. izborne jedinice. HDZ bi dobio malo manje od 20%. I to su jedine dvije liste koje prema Hrejtingu prelaze izborni prag. Pokazuju to najnoviji podaci istraživanju HRejtingapo izbornim jedinicama koju je za <strong><a href="https://vijesti.hrt.hr/">HRT </a></strong>provela agencija Promocija plus od 14. do 22. lipnja na uzorku od 6000 ispitanika. Rezultati istraživanja odnose se na 8., 9. i 10. izbornu jedinicu.</p><p>Pragu je najbliže koalicija oko Živog zida. Jednaku potporu ima i savez na platformi Možemo. Iz igre za mandat anketa potpuno ne isključuje ni koaliciju oko Miroslava Škore, ali isključuje riječkog vjeroučitelja Marina Miletića i Damira Kajina s kojima na čelu liste Mosta, odnosno Demokrata i Laburista ne dosežu ni 3 posto.</p><p>Neodlučnih birača u ovoj je izbornoj jedinici 8,5%, pa bi njihovo uključivanje u izbore moglo utjecati na konačni raspored mandata koje trenutačno osvajaju samo dvije najjače opcije - i to Restart koalicija 9, a HDZ 3. Preostala dva mandata su takozvana rubna i na njih statistička pogreška od 4% može utjecati. Mogle bi ih dosegnuti sve prikazane liste s time da su im, prema d'Hondtovoj metodi preračunavanja, bliže Restart i HDZ.</p><p>U 9. izbornoj jedinici, koja obuhvaća cijelu Ličko-senjsku, Zadarsku, Šibensko-kninsku te sjeverni dio Splitsko-dalmatinske županije HDZ-ova lista osvaja 37% glasova, a Restartova 20%.</p><p>Lista Miroslava Škore dobiva 10%, a Most osvaja jedan mandat. Ne treba zanemariti još uvijek više od 10% neodlučnih birača.</p><p>Kad se navedeni postoci pretoče u mandate, na 13 od 14 statistička pogreška nema utjecaja. HDZ ostvaja 7 mandata, Restart koalicija 3, a po jedan koalicija oko Domovinskog pokreta, Most i četiri stranke okupljene oko Stipe Petrine. Za preostali rubni mandat bore se tri liste, ali mu je prema HRejtingu najbliži Restart.</p><p>Deseta izborna jedinica obuhvaća južni dio Splitsko-dalmatinske i cijelu Dubrovačko-neretvansku županiju. Iako lista HDZ-a i HDS-a dobiva 10 posto manje nego 2016., i dalje je prvi izbor trećine birača. Gotovo 7 posto manje ima Restart koalicija. Prag još prelaze Škorina koalicija i Most.</p><p>Bit će to očito žestoka i neizvjesna borba za svakog od gotovo 10 posto neodlučnih birača. Oni će teško moći pomoći Željku Kerumu ili Marijani Puljak čije su liste ispod 3 posto.</p><p>Od 14 mandata, 13 je fiksno ili sigurno. Od tih 13, HDZ-u bi pripalo 6, Restartu 5 i po jedan Škorinoj koaliciji i Mostu. Koji se s HDZ-om bore za onaj još jedan preostali takozvani rubni mandat. A prema anketi, bliže je HDZ sedmom zastupniku nego Škorina ili Mostova lista drugom.</p>