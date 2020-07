Restartu 56 mandata, HDZ-u 55, Škori 18, Mostu 6, Možemo tri. Dalija i Petrina ulaze u Sabor

U odnosu na prethodni tjedan i anketu, koalicija oko SDP-a je izgubila četiri mandata koje im je uzeo HDZ, Možemo, Most i Orešković. Za sastaviti novu Vladu zasad ima veće šanse HDZ. Ako koalira sa Škorom

<p>Ako gledamo samo hrvatske izborne jedinice, <strong>Restart </strong>bi tijesno bio relativni pobjednik izbora s osvojenih 56 mandata, dok je odmah iza njega <strong>HDZ </strong>s 55 mandata. </p><p>Na trećem mjestu je i dalje koalicija oko <strong>Domovinsko pokreta Miroslava Škore</strong> s 18 mandata, četvrti je Most sa šest, platforma Možemo osvaja tri mandata, a u Sabor ulaze i <strong>Dalija Orešković</strong> (Pametno-Fokus-Stranka s imenom i prezimenom) i <strong>Stipe Petrina</strong> (u koaliciji sa Živim zidom).</p><p>Rezultat je to nakon što je RTL u suradnji s Promocijom plus, objavio zadnji dio ankete u 10 izbornih jedinca, te pribrojio rubne mandate onima koji imaju najviše šanse da ih osvoje. Ali ono što ukazuje cijela ta anketa, provedena na 7000 birača prošli tjedan, je da postoji 15-ak rubnih mandata. A puno stranaka je oko praga i bori se za njih. Dakle, na izborima će odlučivati doslovno svaki glas, pa bi karte u nedjelju mogle biti dodatno ispremiješane u odnosu na ove rezultate. Jer anketa nije obuhvatila zadnji, najintenzivniji tjedan kampanje i sučeljavanja stranačkih lidera. Također, tri zastupnika dolaze iz dijaspore, a tu HDZ očekuje barem dva, a Domovinski pokret barem jednog dodatnog.</p><p>Vladu će biti izuzetno komplicirano sastaviti iako za to, prema ovim rezultatima, najviše šanse imaju HDZ i Domovinski pokret ako se uspiju dogovoriti. Ali i tada bi im, kako stvari sada stoje, bio potreban još netko ili bi većina bila na tankih, nužnih 76 ruku. Ali i tu je problem jer Škorini ne žele Plenkovića za premijera, a HDZ ne želi pristati na tu, kako kažu, ucjenu. Most ne planira ni s jednim ni drugim blokom.</p><p>Ono što je vidljivo u usporedbi ove ankete sa onom koju je za HRT tjedan dana ranije napravila ista agencija, Promocija plus, da Restartu svi otkidaju mandate. Prema HRT-u je imao 60 mandata, a sad je na 56. Četiri mandata su se tjedan dana kasnije prelila HDZ-u, Mostu, Možemo i centrističkoj koaliciji. </p><p>Inače, Nova TV također ima anketu koja je napravljena i u danima kada je RTL-ova završila, a iako ima slične trendove i tijesnu bitku, vidjet ćemo kako će oni rasporediti mandate i tko će profitirati, a tko izgubiti. Ankete ne predviđaju konačni rezultat nego prate trendove iz tjedan u tjedan.</p><p>RTL je inače u sklopu završnog istraživanja objavio i rezultate u dvije dalmatinske izborne jedinice i Istri. Iako glavne stranke imaju manje oscilacije u odnosu na tjedan ranije, ima iznenađenja. </p><p>U osmoj izbornoj jedinici je Restart neprikosnoven, osvaja devet mandata s podrškom 46,6 posto birača, a bori se i za deseti. HDZ ima pad od jedan postotni bod i s 18,7 posto osvaja tri mandata i bori se za četvrti. Ali tu je narasla platforma Možemo kojoj je inače glavna izborna baza Zagreb i sa 5,6 posto se bore za mandat iako prelaze izborni prag. Most, Domovinski pokret i Živi zid su u rasponu od 3,7 do četiri posto i također imaju šanse dobiti mandat. Tako da se za dva mandata bori čak šest lista. </p><p>U devetoj i desetoj izbornoj jedinci nema većih iznenađenja u odnosu glavnih snaga u odnosu na tjedan ranije, ali ima rasta na "alternativnoj sceni". </p><p>U devetoj je HDZ i dalje prvi, čak je i porastao za više od dva postotna boda i sa 39,5 posto osvaja sedam sigurnih mandata i bori se za osmi. Restart je na razini podrške 20-ak posto što mu nosi tri sigurna mandata i borbu za četvrti. Škorina lista na deset posto i jednim sigurnim mandatom, te eventualnom prilikom za još jedan, dok Most ima devet posto i siguran mandat. Lista Živog zida koju vodi partner Stipe Petrina ima mandat, ali mu je podrška pala na 5,1 posto, pa pleše na rubu. </p><p>U desetoj izbornoj jedinci HDZ također pobjeđuje s 33 posto podrške, što je identično tjedan dana ranije. Imaju sigurnih šest mandata i bore se za sedmi. Restart ima pad od oko dva posto i sada je na 24 posto podrške što mu nosi četiri sigurna mandata, a za peti se moraju boriti. Domovinski pokret ima podršku od skoro 11 posto i po tome dva sigurna mandata, dok Most s podrškom od 8,1 posto ima siguran jedan. Međutim, za mandat se s podrškom od 4,8 posto bori i centristička kolacija Fokus-Pametno-Stranka s imenom i prezimenom koju vodi Marjana Puljak. Željko Kerum također ima šanse za mandat, ali mu je podrška 3,9 posto. </p>