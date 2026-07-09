Restoran izgorio u Rovinju: Policija otkrila uzrok buktinje

Istarska policija zaprimila je dojavu o požaru ugostiteljskog objekta u srijedu oko 00.50 u Rovinju. Nitko nije ozlijeđen, a požar su ugasili rovinjski vatrogasci. Policija je u četvrtak u suradnji s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obavila očevid, piše PU istarska.

Foto: JVP Rovinj

Utvrdili su da je uzrok požara tehnički kvar na zamrzivaču. Vatra je zahvatila cijeli objekt, a 33-godišnjem vlasniku je nastala zasad neutvrđena materijalna šteta.