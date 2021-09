Bivši predsjednik Hrvatske liječničke komore, a sada zastupnik Mosta u Gradskoj skupštini, Trpimir Goluža, smatra da je situacija s koronavirusom stabilna te da su i u doba najžešće pandemije liječnici najnormalnije radili što se tiče trudnica i žena oboljelih od malignih bolesti, piše N1.

- Stekli smo dobro iskustvo koje će nam sada pomoći ako se situacija pogorša - rekao je Goluža i dodao da je protiv uvođenja covid potvrda u zdravstvo.

- Velik broj liječnika i sestara je već cijepljen, a smatram i da nije dobro nametati stvari, pa ni covid potvrde - rekao je.

Naveo je i što smatra razlogom niske procijepljenosti u Hrvatskoj.

- Mi sada snosimo posljedice loše komunikacije u javnosti ljudi koji su bili zaduženi za promociju cjepiva. I to zato što su se postavili u poziciju neprikosnovenih autoriteta koji prijete nekim kaznama. Treba potpuno promijeniti taj princip, ali čini mi se da debelo kasnimo. Ne vjerujem da ćemo uspjeti motivirati ovih 50 posto ljudi da se cijepe i zato ćemo sad platiti veći danak kad se epidemija razbukti u četvrtom valu - objasnio je i dodao da smatra da neće biti značajnijeg popuštanja.

- Što se tiče samih mjera, Vlada je prilično dobro balansirala. Puno su striktnije mjere bile u zemljama u okruženju. Mi se ne možemo postaviti da ćemo iskorijeniti covid, ali moramo naučiti živjeti s njim - rekao je.

Na pitanje o Festivalu slobode koji je održan u subotu smatra da treba ljudima dopustiti prosvjed.

- Mislim da treba ljudima dopustiti prosvjed kao takav. Što se tiče samog prosvjeda, retorika koja je vladala tamo najviše ide u prilog promociji cjepiva. To je potpuno promašena retorika i ljude koji dvoje hoće li se cijepiti će navesti da se cijepe - objasnio je.

Što se tiče nošenja maski i prosvjeda roditelja u Krapinskim Toplicama koji nisu dopuštali da njihovo dijete nosi masku u školi kazao je da je problem u komunikaciji.

- Problem je u komunikaciji, da se često mijenjaju strategije, odluke i činjenice i to kod ljudi izaziva veliko nepovjerenje. Što se tiče slučaja u Krapinskim Toplicama mogu reći da je to žalosno, da se to lomi preko leđa djeteta. Vrlo je nezgodno nastavu pohađati pod maskama. U samom razredu, gdje su djeca u stalnom kontaktu, bilo bi dobro da se ne inzistira na tome. Puno je veći problem nekorištenje maski za vrijeme odmora, kad je veća fluktuacija učenika. Što se tiče same nastave, nema potrebe za maskom - objasnio je.

100 dana vlasti u Zagrebu

O problemima s kojima se susrela nova gradska administracija u prvih 100 dana vlasti kaže da su bili očekivani. Velikim problemom smatra odlaganje otpada.

- Bilo je za očekivati da će to biti prvi problem koji će doći na tapetu. Ako zaustavite odvoz smeća, to smanjuje kvalitetu života. To je velik problem i ne može se riješiti preko noći. Treba prestati gledati što je radio Milan Bandić nego početi gledati kako će se to riješiti. Pripuz je 15 godina radio to i u prednosti je, jači je od gradskih tvrtki. Javio se na natječaj, ponudio najmanju cijenu i mislim da gradonačelnik neće imati nekog velikog izbora. On treba čim prije donijeti odluku kako će se zbrinjavati otpad i krenuti u operativnu realizaciju. Stav Mosta je da se mora preuzeti odgovornost i donijeti teške odluke. Najteža je gdje će biti stacioniran centar za gospodarenje otpadom - objasnio je i dodao da je prvih 100 dana bilo sto dana inventure.

- Ne može se osporiti gradonačelniku da se trudi i radi. Ekipiranost nije na razini na kojoj treba biti. Donio je odluke koje su bile lake, smanjivanje plaće i voznog parka. U nezgodnoj je situaciji gdje je gradska blagajna prilično prazna, a fiksne su obveze koje se moraju ispunjavati. Pred njim je izazovno vrijeme - kazao je i dodao i da se u sto dana ne može više ni očekivati.

- Bilo je proceduralnih grešaka koje su nas iznenadila s obzirom na retoriku Možemo u kampanji - naveo je.

Goluža kaže kako će Most na sljedećoj sjednici dati prijedlog za donošenje prostornog plana Zagreba.

- Bitan je za razvoj grada, Skupština je još 2016. usvojila to kao nešto važno, a sad je 2021. i on još nije donesen. To je dokument koji će omogućiti donošenje GUP-a - kazao je.

Domovinski pokret i Penava

- Čudno mi je u cijeloj priči da je čovjek koji nije član stranke neformalno izabran za predsjednika stranke. To mi nije u skladu s demokratskim uzusima, da nijedan drugi kandidat koji je sudjelovao u stvaranju stranke i koji je član stranke nije postojao - rekao je i dodao da se ne voli miješati u stvari drugih stranaka.

- Mostu to ide na ruku jer mi dijelom zahvaćamo dio biračkog tijela DP-a koji je sad izgubio na vjerodostojnosti. Naravno da će dio njihovih glasača sad pogledati prema Mostu - rekao je za N1.

Stanje u SDP-u

Na pitanje o stanju u SDP-u kaže da je Grbin doveden u kut.

- Grbin je doveden u kut i mora donijeti odluku koja bi mogla itekako utjecati na snagu SDP-a u smislu saborskih zastupnika - dodaje.

- Nije problem u četiri zastupnika nego u cijelom kružoku koji podržava to što je rađeno na eliminiranju i onemogućavanju Grbina u vođenju SDP-a. Kad vi nekog izbacite iz stranke, kako se uopće govori o tome da je on član saborskog kluba. Ako je krenuo u nešto takvo, nema tu previše… Ili on ili oni - rekao je.