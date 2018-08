'Rezervirali smo i platili ratu, pa su nam otkazali smještaj...'

Nije samo gay Brazilac ostao bez smještaja. Smještaj u Komiži za kolovoz rezervirali smo u svibnju i platili prvu ratu. No krajem srpnja obavijestili su nas da je rezervacija otkazana i vratili nam novac, požalila se čitateljica.

- Kako krajem srpnja pronaći smještaj za kolovoz? Ima nas petero pa to dodatno otežava potragu. Cijeli vikend sam tražila i jedva nešto pronašla. No sedam dana bismo trebali platiti 1400 kuna skuplje nego ono što smo rezervirali u svibnju. I još će jedno od troje djece morati spavati na podu - ogorčena je čitateljica.

Dodala je da novi trošak premašuje ono što su planirali potrošiti za godišnji pa bi zbog toga morali smanjiti boravak s djecom na moru.

- Zvala sam ženu u čijem smo apartmanu trebali biti na Komiži. Tvrdila je kako otkazivanje nije njezina greška, nego Airbnba, preko kojih sam radila rezervaciju. I njih sam kontaktirala te tražila naknadu štete - dodala je čitateljica.

Tražili smo iz Airbnba pojašnjenje ovog problema.

- Provjerili smo tu rezervaciju i ustanovili da je došlo do nenamjerne pogreške. Domaćin, tj. vlasnica apartmana na Komiži nije znala da je ponuda na našoj stranici još aktivna. Pomogli smo joj ukloniti ponudu s platforme - rekli su nam iz Airbnba.

Javili su se i našoj čitateljici.

- Gostima smo ponudili pomoć pri traženju novog smještaja te asistirati na druge načine - odgovorili su.

Dodali su da imaju više od 300 milijuna gostiju koji preko njih nalaze smještaj i da su otkazivanja smještaja rijetka.

- Kako bismo spriječili domaćine, tj. one koji nude smještaj da ne otkazuju rezervaciju postoje penali. To uključuje novčane kazne, negativne komentare, a uz to im blokiramo kalendar za rezervacije za određene datume - napomenuli su iz Airbnba.

Čitateljica nam se pohvalila da su sve riješili.

- Javili su se iz Airbnba i uspjeli smo sve izgladiti. Nažalost, domaćini su mi dali krive informacije. Dobila sam kupon od 150 dolara kao znak pažnje, makar možda nisu ni trebali - presretna je.

Savjeti splitskog potrošača kako do novca

1. Gost može birati

Nakon što domaćin otkaže rezervaciju, gost može birati želi li rezervirati drugi smještaj ili zatražiti povrat cjelokupnog iznosa koji je uplatio.

2. Rok je tri dana

Ako se gost i domaćin ne mogu dogovoriti, 72 sata nakon podnošenja zahtjeva gost može zatražiti od Airbnba da donese konačnu odluku.

3. Prvo potvrda

Airbnb gostu neće staviti na raspolaganje dodatni novac ako domaćin od kojega je zatražio novu rezervaciju ne prihvati taj gostov zahtjev.

4. Razlika u cijeni

Iznos koji odobrava Airbnb je varijabilan i ovisi o rezervaciji. Gost mora znati da to možda neće biti dosta novca da pokrije cijelu razliku u cijeni.

5. Obavijest mailom

Kad domaćin otkaže rezervaciju, a gost odluči rezervirati drugi smještaj, dobit će e-mail s iznosom koji mu Airbnb stavlja na raspolaganje.