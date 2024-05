Rezolucija o Srebrenici neće proglasiti Srbe genocidnim narodom, a stvorit će probleme

Aleksandar Vučić opet je digao uzbunu. Povod je izglasavanje Rezolucije UN-a o sjećanju na genocid u Srebrenici. Vučić i Dodik to vide kao američko-njemačku urotu protiv Srba i kaznu jer se nisu pridružili sankcijama protiv Rusije. Što su činjenice? U Srebrenici je ubijeno između 7000 i 8000 ljudi. Tribunal za ratne zločine, čija se jurisdikcija proteže na Srbiju i BiH, presudio je da je to genocid. Vučić kao papiga ponavlja kako će usvajanje rezolucije značiti da se Srbi proglašavaju genocidnim narodom. To je glupost, funkcionalna u domaćoj političkoj uporabi.

