Ribar kod Splita izvukao glavu torpeda iz Domovinskog rata: 'Imala je oko 300kg eksploziva'

Splitski ribar Marin Ivić je prošlog četvrtka izvukao iz mora neeksplodirano eksplozivno sredstvo, za koje su se kasnije pobrinuli pirotehničari.

- Izvukli smo ga s 57 metara dubine, na udaljenosti 3 nautičke milje od Splita, prema Splitskim vratima. Kad smo je ubacili u brod, javili smo policiji i doveli napravu do Splita. Imala je 250-300 kg eksploziva s upaljačem. U splitskoj luci su došli pirotehničari i na brodu izvadili upaljač i tako je deaktivirali, a sve je trajalo oko uru vremena. Rekli su mi da to nije bilo nimalo bezazleno. Dok su oni to radili, mi smo se morali maknuti s broda. Kako su mi ispričali, najvjerojatnije se radi o torpedu kojim su naši gađali razarač Split - ispričao je Ivić za Morski.hr.

Foto: morski.hr

Dodaje kako su iz prva mislili da se radi o bačvici, a iako su i prije znali izvući manje bombe koje su više-manje bile u raspadu, ovo im je prvi takav "veliki ulov".

- Policijski službenici Postaje pomorske policije su dana 16.03.2023.g., oko 19,15 sati zaprimili dojavu kapetana koćarice kako je tijekom ribarenja u Bračkom kanalu u mreži uočio neeksplodirano eksplozivno sredstvo kojim je doplovio na vanjski vez luke Split gdje su odmah po primljenoj dojavi policijski službenici osigurali navedeno područje i pripremili za prihvat ribarice. Koćarici su pristupili policijski službenici Regionalne protueksplozijske jedinice Split- pirotehničari koji su utvrdili kako se radi o glavi torpeda nakon čega su već oko 22.00 sata s glave torpeda koji su isto neutralizirali na način da su uklonili upaljače i torpedo prevezli u prostor za skladištenje do uništenja. Pretpostavka je obzirom na vrstu i izgled sredstva da je u moru zaostalo iz vremena Domovinskog rata - rekli su iz PU Splitsko-dalmatinske.

Najvažniji dio torpeda s eksplozivnim punjenjem i upaljačem izvučen je na površinu, a onaj drugi njegov dio, krilca i motor, ostali su na morskom dnu.

- Torpedni čamac je iz zaljeva Saldun ispalio je nekoliko (pretpostavlja se tri) torpeda na razarač Split. Nažalost, nisu pogodili. Zašto, ostaje vječni misterij. Nalazište je točno na tom području. Poklapa se. Da je razarač Split pogođen, na strategiji se ne bi dobilo ništa, nego simbolički, ali da su ga pogodili i potopili, možda bi došlo do odmazde prema gradu i zato je ovo bilo u domeni vojne tajne, kao što su i sva minska oružja u domeni tajnosti. Vi primjerice sve možete doznati o ratnim brodovima, ali o minama - ne. Ovo je bila i unutar vojske tajna operacija, jer su brodovi morali isploviti iz Šibenika i akcija nije bila nimalo jednostavna. Ipak, povijest znamo i JRM se ubrzo povukla iz ovog dijela Jadrana - ispričao je izvor za Morski.hr.

