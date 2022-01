Otac nestalog Mateja Periša, Nenad Periš, u Beogradu je u srijedu posjetio ribara Renata Grbića koji je do sad spasio više od 30 ljudi iz Dunava ispod Pančevačkog mosta.

Grbić je razgovor prepričao za Telegraf.

- Nije mu bilo jasno da je signal mobilnog telefona uhvaćen kod Velikog ratnog otoka, kako je to moguće. Najnovije informacije pokazuju da je Matej plivao u Savi, onda znači da je doplivao do Ratnog otoka i tu su ga bazne stanice locirale i to je to. Poslije toga se gubi svaki trag - rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Rekonstrukcija nestanka

- Nije plivao dugo, od Beton Hale do Ratnog otoka nema više od 500 metara, možda ni toliko. Ali voda je jaka i hladno je, što su sve otežavajuće okolnosti - dodao je.

Podsjetimo, danas je 14. dan potrage za nestalim Splićaninom. Matej je nestao u noći s 30. na 31. prosinca, nakon što je s prijateljima došao u Beograd na proslavu Nove godine. Prije par dana je i hrvatska policija otišla u Beograd, a jučer su i hrvatska i srpska policija održale konferencije za medije u kojima su iznijeli nove detalje nestanka i snimke preko kojih su izradili rekonstrukciju noći u kojoj je Matej nestao.

Hrvatska će policija ponovno ispitati Matejeve prijatelje koji su se, nakon što su prošli poligrafsko testiranje, vratili u Split, a srpska policija nastavlja potragu za mladićem.

Prema rekonstrukciji koju su jučer iznijeli, sumnja se da je Matej ušao u Savu. Prikazane su i snimke koje navodno dokazuju tu tvrdnju, no Matejev otac je rekao kako na njima ne vidi ni plivača, a kamoli Mateja.