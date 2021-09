Američki ribar teško je ozlijeđen nakon napada raže teške čak 136 kilograma. Naime, kad je James McKenna odmotavao mrežu na obali Long Islanda, u jednom trenutku golema raža ga je dva puta ubola u nogu, a otrovna bodlja od 15 centimetara ostala mu je u nozi, prenosi morski.hr

POGLEDAJTE VIDEO: Spašavanje ribara objavila je američka obalna straža

Srećom, Jamesovi prijatelji bili su blizu te mu dali prvi pomoć nakon čega su kontaktirali američku obalnu stražu koja je odmah poslala helikopter za hitnu evakuaciju teško ozlijeđenog ribara. Liječnici koji su bili u helikopteru, ispričali su kako je James vrištao od bolova. Brzo je prebačen u bolnicu na Rhode Islandu.

Prema podacima američkog Centra za kontrolu otrova, u SAD-u se godišnje zabilježi od 1500 do 2000 uboda raža. Stručnjaci kažu da s ražom treba biti jako oprezan jer one imaju otrovnu bodlju čiji ubod najčešće nije smrtonosan, no otrov izaziva strašnu bol. Ukoliko se ubod brzo ne sanira, postoji mogućnost od infeksije koja može dovesti do smrtnog ishoda.