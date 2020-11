Ribić: Ako netko od nas traži odricanja, onda nam mora reći koji je to opći društveni razlog

Vilim Ribić kaže da su u petak pregovori oko plaća i da ne zna što će se dogoditi i što je stav Vlade

<p>Plaće su povećane u javnom i državnom sektoru 13,5%. Sindikati su to prihvatili, otvorili smo pregovore o visini osnovice za 2021. godine. Očekujem da će sve strane biti svjesne situacije u kojoj se nalazimo. Povrh tih 13,5% imali smo dodatni sporazum s visokim obrazovanjem, srednjim i školskim obrazovanjem za 6%. Ista je situacija bila s djelatnicima MUP-a, a slična je situacija s djelatnicima socijalne skrbi. Prosječna plaća zapravo je povećana 39%, rekao je u Otvorenom ministar rada Josip Aladrović i poručio da se ne može složiti s tezom Vilima Ribića da su prevarili sindikate oko plaća.</p><p>Ribić je rekao da se nakon izlaska iz krize počeo realizirati dogovor da će dodatak plaći prihvatiti kad rast BDP-a bude barem 2 posto i to dva kvartala u nizu te da je tad trebalo isplatiti povećanu osnovicu za 6 posto. Kaže da se Vlada oglušila i odlučila prevariti 250.000 građana. </p><p>- Potom su počela tumačenja da sporazum nije valjan, a mi smo vidjeli da moramo ići na sud. Dobili smo sve presude, pravomoćne. Tada Vlada umjesto da poštuje odluke sudova, ona daje reviziju na Vrhovni sud - rekao je Ribić.</p><p>- Vlada nema svoje novce, sindikati nemaju svoje novce, a novce ima gospodarstvo koje radi - rekao je Damir Zorić iz HUP-a i dodao da rast plaća u realnom sektoru nije bio takav kao u državnom i da realni sektor to sve nosi na svojim leđima. Predviđa rast javnog duga.</p><p>Sabina Glasovac strahuje da će se povijest ponoviti i ističe da su zaposlenici javnih službi u ovoj krizi pokazali koliko su važni za državu. </p><p>Vilim Ribić kaže da su u petak pregovori oko plaća i da ne zna što će se dogoditi i što je stav Vlade. </p><p>- Ako netko od nas traži odricanja, onda nam mora reći koji je to opći društveni razlog i interes. Mi ga ne vidimo, ističe dodajući da čekaju da se isplati ono što je dogovoreno - rekao je.</p><p>Govoreći o povećanju plaća prosvjetarima koji su bili u štrajku, Aladrović kaže da će sva pitanja biti na stolu i da je prilično siguran da će naći dogovor.</p><p>Potrošnja je važna za BDP, ali Zorić upozorava da bi bilo bolje za državu da je vezana uz hrvatsku robu.</p><p>- Bojim se da se neće odustajati od nekih projekata, a s obzirom na to da idu lokalni izbori, a kojima će Vlada pomoći lokalnim čelnicima da postignu što bolji rezultat. Ta sredstva bi se ipak mogla preusmjeriti onima o kojima ovisi i naš život kad smo bolesni, životima djece te ljudima koji su prepušteni socijalnoj skrbi - rekla je Sabina Glasovac.</p>