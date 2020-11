'Vrhovni sud treba ujednačavati svoje odluke, ne sudsku praksu'

Predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribič je, vezano za presude o povratu duga radnicima u javnim službama, poručio da Vrhovni sud ne treba ujednačavati sudsku praksu nego svoje odluke

<p>"Ne treba Vrhovni sud ujednačavati sudsku praksu gdje je ona vidljivo ujednačena, već treba ujednačiti svoje odluke. U suprotnom, on je taj koji stvara nejednaku sudsku praksu, što je suprotno ustavnim i zakonskim obvezama Vrhovnog suda“, napisao je to u srijedu <strong>Vilim Ribić</strong> u otvorenom pismu predsjedniku Vrhovnog suda <strong>Đuri Sessi.</strong></p><p>Izvijestio je da je Matica hrvatskih sindikata pismo poslala povodom nedavnih različitih odluka Vrhovnog suda u pogledu dva identična zahtjeva Vlade RH za revizijom pravomoćnih sudskih presuda županijskih sudova koje su vezane za povrat duga radnicima u javnim službama po Sporazumu iz 2009.</p><p>Prema tom Sporazumu u 2016. godini trebalo je, podsjetio je, povećati osnovicu za 6 posto za 250 tisuća zaposlenika.</p><p>"Zaposlenici su se odrekli ranije ugovorenog rasta osnovice u 2009. i ugovorili povrat istoga pod vrlo preciznim rokovima i uvjetima. Kada su nastupili ti uvjeti, Vlada HDZ-a nije htjela isplatiti svoju ugovorenu obavezu svojim građanima i tako je država prevarila 250 tisuća ljudi. Prvo su govorili da ugovor nije valjan, iako je svim vladama u prethodnim godinama bio valjan, jer su verificirali sve njegove izmjene i dopune na sjednicama Vlade, a kada to nije bilo branjivo onda su pronalazili druge razloge zašto nisu dužni isplatiti ljudima njihov zarađeni novac", ustvrdio je Ribić.</p><p>Podsjetio je i kako su sindikati u ime svojih članova pokrenuli sudske postupke i dobili sve sporove, "i to sve do jednoga".</p><h2>'Ovdje se radi o simbiozi najviših sudskih instanci i izvršne politike'</h2><p>"A zatim", kaže Ribić," umjesto da nakon tih pravomoćnih presuda isplati ljudima ono što im duguje i što su sudovi presudili, Vlada RH na naše zaprepaštenje traži reviziju, a Vrhovni sud jedan prijedlog za dopuštenje revizije prihvaća, a drugi odbija iako se radi o identičnim predmetima. Onaj koji prihvaća obrazlaže potrebom za ujednačavanjem sudske prakse (glasnogovornik Vrhovnog suda) iako je sudska praksa sasvim ujednačena". Svi županijski sudovi sudili su pošteno i kompetentno u više od pedesetak sporova i jednoznačno presudili u korist tužitelja, ponovio je.</p><p>Ustvrdio je da je Vrhovni sud po zakonu ovlašten provoditi revizije samo u slučajevima različite sudske prakse. "Nema dvojbe da se ovdje radi o simbiozi najviših sudskih instanci i izvršne politike. To je današnja Hrvatska", ocijenio je Ribić.</p><p>"Vrhovni sud također niti jednom riječju nije obrazložio zašto smatra da se radi o predmetima od šireg društvenog interesa ni kako je došao do tog zaključka. Upozoravamo da 'širi društveni interes' nije zakonom određena osnova za dopuštenje revizije“, istaknuo je Ribić u pismu.</p><p>Iz Matice hrvatskih sindikata izrazili su zabrinutost zbog takvih postupaka koji, kako tvrde, izazivaju sumnje ne samo u kvalitetu sudovanja na Vrhovnom sudu, već i u njegovu nepristranost od politike i izvršne vlasti.</p>