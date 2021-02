Nakon što su mediji objavili priču oko nove kuće Vilima Ribića, glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja (NSZ) obratio se svojim članovima i sindikalnim kolegama.

Pismo je objavljeno na web-stranici NSZ, a u najavi se ističe kako se Ribić osobno obratio članovima Sindikata i Matice hrvatskih sindikata "povodom nove serije medijskih napada s ciljem diskreditacije njegovog djelovanja u javnom prostoru, ovog puta fokusiranih na nekretninu u kojoj živi od 2016. godine". Navodi se i kako se radi o prvome dijelu pisma u nekoliko dijelova.

Ribić, poznat po žestokim reakcijama na pitanja o temama koje se tiču njega osobno, ističe, najnovije pisanje smatra "blaćenjem koje doživljava već dulje vrijeme", te ističe kako to njemu osobno ne može nanijeti nikakvu štetu jer odlazi u mirovinu.

Ribić kolegama piše kako medijsko "blaćenje" štetu može nanijeti samo Sindikatu. Podsjetimo, 24sata su u utorak objavila članak o kući od 250 četvornih metara, na zemljištu od 1285 četvornih metara u Gornjem Vrapču u zapadnom dijelu Zagreba, koje se u knjigama još vodi kao oranica, a koje je Vilim Ribić platio bez kredita. Zemljište je kupljeno 2014., a Ribić je prebivalište na toj adresi prijavio 2018.

- Šteta se može napraviti samo Sindikatu, a to u konačnici znači svima vama, jer ako neki zaposlenici u neistine, poluistine i zlonamjerne konstrukcije povjeruju, organizacija koja vam toliko toga čini dobroga može biti bitno oslabljena. Njena je sva snaga u vama. Ja sam u njoj ne samo radio, već i živio, i nije mi svejedno što će s njome biti kada ja odem. Zato Vam pišem. Neposredni povod za najnovije napade na mene je moja kuća koju sam kupio prije šest godina, nakon 25 godina rada u Sindikatu. Do tada sam bio podstanar, prvo kod privatnih osoba, zatim kod dobrih ljudi, a na koncu u kadrovskom stanu Sindikata, sve do ljeta 2016. godine - piše Ribić, ponavljajući priču o svojim iskustvima stanovanja u Zagrebu.

Osveta zbog pisma Milanoviću?

Sudeći prema navodima, on smatra da su razlog pisanja o njegovoj kući njegove izjave o HGK-u, te reakcija "na Otvoreno pismo predsjedniku Milanoviću".

- U tom pismu dodirnuo sam osinje gnijezdo, a to je povezanost dijela agresivnih poduzetnika, politike i privatnih medija (koji su, nemojte nikada zaboraviti, isto tako poduzetnici). Ta simbioza ima za cilj razaranje javnih institucija, smanjivanje javne potrošnje i privatizaciju javnog sektora, a sve to radi smanjenja poreza, a to znači troškova poduzetnicima. Kako sam jedan od istaknutijih branitelja interesa ljudi u javnim službama i utjecajniji sindikalist, mnogima sam trn u oku - navodi Ribić.

Kako tumači, članarina za HGK svakako je vezana s interesima članova NSZ u znanosti, obrazovanju i ostalim javnim službama. Ribić je predstavnik svog sindikata u Gospodarsko-socijalnom vijeću.

'Napali su mene kao osobu'

- Preko GSV-a omogućuje nam otvaranje naših tema, a pogotovo je to lakše ako ste predsjedavajući Vijećem. Međutim, GSV se bavi i mnogim drugim pitanjima pa ja kao predsjedavajući moram uvažavati i ona koja su od važnosti za poslodavce i Vladu. Tako je ovih dana jedna od tema bila i obavezna članarina HGK-u. Sva tri partnera: HUP, Vlada i sve tri sindikalne središnjice suprotstavili su se uništavanju HGK-a. Kao predsjedniku, dužnost mi je javno iznijeti gledište GSV-a pa iako sam govorio ispred institucije, doživio sam val osobnih napada jer se to nije svidjelo agresivnoj skupini poduzetnika i medijima-poduzetnicima kao što je Index.hr. Napali su mene kao osobu, jer ih smeta 42 kune članarine, unatoč tome što sam proljetos na sjednicama u Vladi i u javnosti zagovarao zaduživanje države radi pomaganja poduzetnicima u ekstremnim uvjetima pandemije u iznosima od nekoliko milijardi - okrenuo je Ribić priču.

Sindikalni čelnik smatra kako mu se zastupanje radnih ljudi u javnim službama uzima za grijeh, no i prije je pravdao neke činjenice tim narativom. Primjerice, kad se u Bruxelles vozo I. klasom, ili kad je objavljeno da ima plaću od 13.000 kuna.

'Valjda imam pravo kupiti kuću za ušteđeni novac'

- Zanimljivo, moja sakrivena kuća je otkrivena baš sada. Ne vjerujem da to nisu znali i ranije. Ili nisu vidjeli dovoljno spornim ili su čekali pravi trenutak. Sada su se odlučili za obračun, a to znači za laži i konstrukcije oko nečega što ne može biti sporno. Imam valjda pravo kupiti kuću za ušteđeni novac. Doduše, to malo i jeste problem, jer sam poranio pa sam ju kupio kada mi je bilo tek 60 godina. Pri svakoj našoj sindikalnoj akciji do sada, temeljem dugogodišnjeg iskustva, očekivao sam da će to iskoristiti kao neki moj grijeh, i da vam pravo kažem, sada sam napokon doživio olakšanje, riješivši se zlokobnog iščekivanja - piše ljutiti Ribić, zaključujući prvi dio pisma s riječima:

- Sve odgovore ću dati isključivo vama, članovima i zaposlenicima, jer ste vi mjesto o kojem Sindikat ovisi, kao što i vaši interesi i prava u dobrom dijelu ovise o Sindikatu.Dakle, moj je grijeh to što zastupam radne ljude u javnim službama, grijeh je sindikata to što je on njihova organizacija, ali niste ni vi bez grijeha. Vaš je grijeh što postojite, što radite i što primate plaće iz poreza koji navodno samo poduzetnici plaćaju. Zato često sve u javnim službama proglašavaju uhljebima.

Također najavljuje i tužbe protiv medija, te tumači da ne daje izjave medijima jer "svaku izjavu izokreću ili pogrešno interpretiraju, a demantije ili ne objavljuju ili tako skrate da unakaze smisao ili vam stave u usta ono što vi niste rekli, što vam svakako šteti pa ili govorite protiv sebe ili ispadnete glupi".