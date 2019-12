Ribić: Sindikati novu ponudu Vlade neće dati na referendum

Štrajk prosvjetara nastavlja se i danas, a nastavit će se i pregovori s Vladom, no o novoj ponudi više se neće odlučivati na referendumu svih članova, rekao je Vilim Ribić u razgovoru za N1. Istaknuo je i da će se pregovori nastaviti u 14.30 sati.

- Sindikat hrvatskih učitelja i sindikat srednjih škola će danas imati sastanke svojih središnjih sindikalno-političkih tijela i oni će donijeti odluku o ponudi. Sindikat znanosti i visokog obrazovanja će o tome raspravljati na Vijeću - rekao je Ribić i dodao da se neće odlučivati na referendumu svih članova.

- Ne moramo ići na referendum. Nema nikakvog razloga ponovno, jer bi to produljilo štrajk - rekao je čelnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić.

- To nije bio uvjet Vlade, već je to logika situacije. Mi znamo što nam je raditi jer nam je to referendum rekao - dodaje.

Podsjetimo, sastanak sindikalista i Vlade u nedjelju je završio oko 21.30 sati, a sindikalisti su rekli kako trebaju još malo vremena za razgovore.

- U ponedjeljak očekujemo završetak. Dogovorili smo da dalje izjave o tome ne dajemo pa vas molimo da nas više ništa ne pitate jer nitko neće izlaziti s detaljima. Štrajk se sutra nastavlja, a sve drugo zbog roditelj i učenika i cijele javnosti mi ćemo držati zatvoreno do sutra do završetka pregovora kada ćete saznati sve detalje - rekao je Branimir Mihalinec.

Podsjećamo, Vlada prosvjetarima nudi 10,4 posto veću plaću, ali oni žele povećanje od 6,11 posto, ali kroz koeficijente složenosti poslova. Time prosvjetari žele da se njihov rad vrednuje na adekvatan način jer ih je većina zaposlena s visokom stručnom spremom, a njihovi koeficijenti najniži su od svih ostalih u javnom sektoru s visokom stručnom spremom.

