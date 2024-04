Ričard lovi mandate: 'Zvao sam Plenkovića na pivo, nije htio ići. Razočarao me, boji se naroda...'

Ključna odrednica izbornog programa nam je "Mi iđemo gori", poručio je Ričard u izbornoj emisiji 24sata. Na parlamentarne izbore stranka Ričard nezavisni izlazi u dvije dalmatinske izborne jedinice, devetoj i desetoj. Siguran je njegov prijatelj i premijerski kadnidat Dragana i on prolaze, a bude li još koji mandat tim bolje, ali to mu nije toliko bitno.

- Meni je važno da Dragana izguram iz kuće, jer je on u zatočeništvu od kad se oženio, i onda da nas dva krojimo politiku tako da Dragan bude jedini kandidat za premijera. Preko toga neću ni s kim drugim razgovarati. Svi drugi meni moraju doći, pa onda iđem kod predsjednika koji će brojiti tko ima 76 ljudi za gore - kazao je.

POGLEDAJTE VIDEO:

Otkrio je i zašto bi Dragan bio bolji premijer od Andreja Plenkovića ili Zorana Milanovića, koji bi smatra trebali snimiti crtani film da se dodvore i uveseljavaju malu djecu.

- Dragan radi. On ne laprda puno. On je sam po sebi ovako malo kraći, malo je glupast, ali radi - kazao je Ričard.

Sebe vidi u kao nadzornika saborskog kafića.

- Bit ću tamo većinu svog radnog vremena da vidim kako se ljudi ponašaju, tko što pije, što se govori, jer to je jako bitno da bi poslije imao koheziju i mir u vladajućoj većini - pojasnio je.

Ričardov plan za umirovljenike, što i sam planira postati nakon četiri godine zastupničkog mandata, jest da daje 10 eura od najviše ponude s kojima licitiraju stranke. Spreman je povećati ulog i na 20 eura, a bude li inflacija toliko dobro punila proračun umirovljenici se mogu nadati i za 50 eura većoj mirovinu od do sada najviše ponude. Ima rješenje za demografsku obnovu.

- Meni je jedan od najvećih problema demografske obnove što nema više janjaca. Za tri do četiri godine nećemo imati što jesti koliko god da nas je sve manje u ovoj državi, jer nema tko više čuvati ovce. Trebamo prvo Nepalce spustiti s planina doli kod nas da čuvaju janjad. Čim bude za jest bit će i za druženje, čim je toga onda je i veselja koje vodi do blagostanja. Na blagostanje se vraća sva mladost koja je otišla ća i rade se nova dica - pojasnio je Ričard.

Porez na nekretnine ne bi uvodio ljudima koji ima kućicu ili malu vikendicu no dobro bi ga 'razrezao' bi ga onima koji kupuju terene i grade apartmane u kojima kasnije nema nikoga ili ih prodaju za velike novce. Uvjeren je da po nema konkurencije kada su u pitanju protukandidati i njihovi programi.

- Da si najpametniji čovik, da imaš najpametniji program, da ga najbolje izložiš na kraju ionako će od toga napraviti malo toga ili ništa. Mogu biti najpametniji da hoću, uz dvije čaše vina imam najbolji program u četiri rečenice, al ne triba o tome uopće govorit. Na djelima se vidi koliko je tko sposoban voditi ovu državu, a mi bi to pokazivali svakodnevno - kazao je.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Poručio je kako je naš najveći problem što se ljudi malo smiju,. Smatra da bi za dobrobit nacije potrebno da političari ne budu u medijima.

- Mi uopće ne bi izlazili u dnevnike nego samo kad se pare dile, da ljudi znaju gdje ih trebaju dignuti i kad se negdje ide žderat i lokat - naveo je.

'Plenković me razočarao'

Na dan predaje kandidacijskih lista Državnom izbornom povjerenstvu Ričard i Andrej Plenković susreli su se na Markovom trgu. Plenković mu je mahnuo, ali iako ga je Ričard pozvao na pivo nije se odazvao.

- E tu me razočara, jer se on boji naroda. Oko njega je bila straža, digli zastave, pljeskali. On ka da se ide takmičiti na Olimpijske igre - rekao je.

A vrijedi li i dalje poziv Plenkoviću?

- Možemo popiti pivu, ako je pri pari. Kad mi potvrde Dragana za premijera onda ću ja počastiti cijeli Sabor pa i njega, ako mi se ne razočara pa ode u Bruxelles prije nego piva dođe na stol - rekao je Ričard.

U izbornoj kampanji je motorom od 50 kubika prošao od Dubrovnika preko Zadra do Zagreba, a pojasnio je zašto se odlučio na taj pothvat.

- Kad iđeš pod velikim rotacijama i kad te prati puno ljudi onda se ljudi preplaše i neće ti reći ništa. S mojim motorom ne možeš ići brzo. Maksimalno 50 kilometara na sat. Kad ispred dućana vidiš čovika, staneš malo s njim, popiješ pivu i on ti otvori srce, a ti samo bilježiš što njemu triba - pojasnio je.

Tako je u Solinu na dar dobio ovcu, a u Drnišu janje, a otkrio je i koja je njihova sudbina.

- Ja sam, što bi rekli pametniji od mene, ovjekovječeni prijatelj životinja. Njihov sam prijatelj do smrti. Ako 17. travnja budu rezultati ovakvi kakve mi očekujemo, mislim da više nećemo prijateljevati. Više se nećemo vidjeti - ističe Ričard.