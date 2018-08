'Rich, molim te spusti avion...' 'Ovo je sad doživotni zatvor?'

Kontrola leta komunicirala je s 29-godišnjakom kojeg su nazivali 'Rich' tijekom njegovog leta. Dok je bio u zraku govorio im je da je on samo 'slomljeni momak' te da se već pripremio na doživotni zatvor zbog ovog.

Molili su ga spusti zrakoplov, na što im je on odgovorio da nije još spreman to učiniti.

Na kraju se srušio na područje drvenih kućica u kojima živi 24 ljudi, a srećom nitko u padu nije ozlijeđen.

Ne postoje naznake da je incident terorističke prirode, rekao je Paul Pastor, šerif okruga Pierce (država Washington). Pilot je bio suicidalan i čini se da je djelovao sam, otkrio je šerif, dodavši kako je poginuo pri padu.

- Pad na otok su uzrokovale akrobacije u zraku ili nedostatak letačkih sposobnosti - pojasio je.

Radi se o mladiću iz okruga Pierce čiji identitet još nije otkriven javnosti. Osim njega u zrakoplovu nije bilo drugih putnika.

Constance von Muehlen, čelnica operacija Horizon Aira čiji je zrakoplov ukraden i koji je sestrinska tvrtka Alaska Airlines, rekla je kako je oko 20 sati po lokalnom vremenu zaposlenik te kompanije izveo neautorizirano uzlijetanje u letjelici s propelerima Q400. Takav zrakoplov je namijenjen kratkim letovima, a može primiti 76 putnika.

Još uvijek nije jasno kako je zaposlenik uspio dovesti zrakoplov do piste i uzletiti bez autorizacije. Šerif je ranije kazao kako je riječ o zrakoplovnom mehaničaru, no aviokompanija je kasnije objavila da je on zapravo njihov agent na tlu.

Oteti zrakoplov pratila su dva borbena zrakoplova F-15, no nisu sudjelovali u njegovom padu, objavila je lokalna televizija KIRO7.