Riječi ‘mir’ treba vratiti izgubljeno dostojanstvo

U prošloj godini riječ “mir” je, kao nikad prije, žigosana, ozloglašena, gotovo zabranjena. Ljude koji zazivaju prekid ratova prozvali su “mirovni huškači”. Rat u Ukrajini bio je u ožujku umalo završen - dvije su strane parafirale opsežan mirovni ugovor koji je podrazumijevao povlačenje ruske vojske iz Donbasa i neutralnost Ukrajine. Kako se pokazalo, Boris Johnson odletio je u Kijev kako bi spriječio ostvarenje tog dogovora jer su Velika Britanija i Amerika vjerovale da Ukrajina može pobijediti Rusiju. Ta je Johnsonova inicijativa stajala života desetke, ako ne i stotine tisuća ljudi. Kijev danas uvjete iz ožujka može samo sanjati. U drugom dijelu svijeta, Gazi, počeo je drugi krvavi rat. Bibi Netanyahu nema nikakvih namjera okončati ga - on najavljuje njegovo produljenje, sve do konačne pobjede. Konture te pobjede su očite: u Gazi neće ostati kamen na kamenu. Gdje će završiti 2,5 milijuna ljudi kad svi domovi budu uništeni? To u ovom trenu nitko ne zna. Iako rat u Gazi predsjedniku Bidenu strašno šteti, on nema snage zaustaviti izraelske saveznike. Očito je da će na oba mjesta rat trajati sve dok jedna od strana ne bude poražena. A na druga dva mjesta, u Sjevernoj Koreji i na Tajvanu, opasnost od rata nije manja nego jučer - veća je.