Riječki doktor: 'Svi pacijenti na respiratoru su kritično! Neka ih dođu vidjeti protivnici maski...'

Riječki anesteziolog upozorava sve korona-skeptike na činjenicu da se iz infekcije korona virusom može razviti ozbiljna bolest s teškim posljedicama, čak i kad su u pitanju mladi i zdravi ljudi

<p>Predstojnik Klinike za anesteziologiju i intenzivno liječenje <strong>prof. dr. Alen Protić </strong>iz Rijeke kaže kako je stanje pacijenata koji se nalaze na respiratoru kritično. Radi se osobama starije životne dobi s popratnim bolestima koje bi već danas trebale biti premještene u respiracijski centar, piše <a href="https://www.novilist.hr/rijeka-regija/rijeka/svi-pacijenti-u-rijeci-na-respiratoru-su-kriticno-neka-oni-koji-ne-zele-nositi-maske-dodu-vidjeti-ovo-pa-neka-odluce-je-li-im-do-lutrije/" target="_blank">Novi list</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Upute za škole oko korone</strong></p><p>- Posljednjih mjesec dana formirali smo manji COVID centar u Jedinici intenzivnog liječenja na Sušaku koji ima kapacitet za troje bolesnika. Ideja nam je bila kad se kapaciteti manjeg centra popune, da se krene u otvaranje respiracijskog centra na Klinici za neurologiju gdje je već bio ovog proljeća. Na taj način oslobađamo JIL za naše ostale pacijente s drugim dijagnozama koji nisu COVID pozitivni. Za nas na Klinici za anesteziologiju i intenzivno liječenje to je veliki organizacijski izazov jer formiramo novi centar - kaže Protić za Novi list.</p><p>Respiracijski centar koji je smješten na Klinici za neurologiju skrbit će o najtežim bolesnicima kojima je potrebno liječenje na respiratoru, kao i onima koji zahtijevaju pojačanu medicinsku skrb koja se dosad pružala u Jedinici intenzivnog liječenja na Sušaku. Osim najtežih pacijenata iz Primorsko-goranske županije, ovaj je centar namijenjen i bolesnicima s teškom kliničkom slikom iz Ličko-senjske i Istarske županije.</p><p>Zasad će u respiracijskom centru na riječkom lokalitetu biti aktivirano između 12 do 14 mjesta.</p><p>- Ako se dogodi teža situacija, imamo rezervne scenarije, a puni kapacitet respiracijskog centra čini 55 mjesta na respiratoru - pojašnjava Protić. Riječki anesteziolog upozorava sve korona-skeptike na činjenicu da se iz infekcije korona virusom može razviti ozbiljna bolest s teškim posljedicama, čak i kad su u pitanju mladi i zdravi ljudi.</p><p>- Činjenica je da su puno lošije prognoze kod osoba starije životne dobi koje imaju popratne komorbiditete. No, isto tako događalo nam se i da mladi i zdravi ljudi završe na respiratoru. Činjenica je isto tako da smo ih sve uspjeli 'vratiti', da je njihovo liječenje bilo uspješno, no sve one koji smatraju da je nošenje maski nepotrebno, doveo bih u naš centar i prepustio im da odluče hoće li nositi maske ili žele igrati lutriju. Ništa nas ne košta nositi maske, mi ih liječnici nosimo u pravilu šest do osam sati dnevno, a sada u vrijeme epidemije i puno dulje - poručuje Protić.</p>