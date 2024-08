Riječki heroji spasili su iz požara vjevericu Pabla: 'Još oči nije otvorio, ali jede k'o veliki...'

Riječki vatrogasci još jednom su pokazali veliko srce i humanost dokazavši da nisu samo tu kad se gase požari te spašavaju ljudi i imovina, nego i kad ruku pomoći trebaju bespomoćne životinje, pa čak i one najmanje. Dečki iz DVD-a Drenova u srijedu su iznad Hreljina spasili vjevericu.

- Tijekom gašenja i obilaska rubnog područja požarišta uočavamo malu, napuštenu vjevericu kako leži u travi. Odmah smo počeli tražiti gnijezdo, ali ga, nažalost, nismo našli. Na terenu smo se zadržali još dva do tri sata vršeći dogašavanje i osiguravajući područje, no cijelo vrijeme s budnim okom na to malo, bespomoćno biće. Nadali smo se da će se možda i mama vratiti po njega, ali ni do toga, nažalost, nije došlo. Pri odlasku nam nije preostalo ništa drugo nego uzeti životinjicu - kažu vatrogasci.

U postaji su utvrdili da je riječ o muškiću te su ga nazvali Pablo. Krenulo je pozivanje mogućih ljudi u čije sigurne ruke bi Pabla mogli predati na oporavak. Nakon nekoliko poziva, od kojih je jedna destinacija bila u Zagrebu, odlučuju se za sigurne ruke djelatnika Šumskog doma na Drenovi.

- Nismo htjeli da Pablo puno putuje pa smo se sjetili Šumskog doma koji se nalazi na našem području, čije djelatnike znamo od prije jer su poznati po spašavanju životinja - kažu drenovski vatrogasci, koji već imaju iskustva u spašavanju životinja, pa su tako jednog mačića dva dana spašavali iz kanalizacijskog sustava.

Nakon tri dana u Šumskom domu, mali Pablo se, kažu, jako dobro oporavlja.

- Još nije otvorio oči, ali već lagano pokazuje svoj vrckavi i živahan karakter. Jako voli papati pa ga svakih četiri sata hranimo s nadohranom za mace, na špricu, a to znači da do daljnjeg za nas nema spavanja - kaže nasmijana Irena Šuša, koja brine da malom "vragolanu" ništa ne fali. Brižno pazi i da bebač redovito mokri jer je to znak da se oporavak odvija u dobrom smjeru.

Foto: PIXSELL

- Brzo uči pa sad već traži malu pomoć pri tome, tj. lagane masažice trbuščića koje mu pomažu da se olakša - priča nam "zamjenska mama".

Dodaje kako slatka životinjica dane provodi spavajući umotan u zečjem krznu, ali kad je budan, voli biti u rukama.

- Jako se voli maziti i biti u centru pažnje. Iako još nije progledao, već je počeo istraživati okolinu u kojoj se nalazi, a malo se počeo i glasati pa sad i zove kad se probudi iz svojih čestih spavanaca - opisuje ljubiteljica životinja koja je već spasila mnogobrojne ozlijeđene vrste uključujući ptice, poput bebe sove (ušare) koja je ispala iz gnijezda, čiope te kornjaču, mačiće, zeca, pse... Pabla koji je, pretpostavlja, star tek koji tjedan, čim ojača i naraste planira u konačnici integrirati u prirodu, ako to bude moguće.