Riječki Možemo!: Zbog Rheinmetalla naš grad će biti potencijalna vojna meta

Nakon što je objavljena vijest da njemački Rheinmetall ulazi na hrvatsko tržište i kupuje više brodogradilišta njemačke tvrtke Lürssen na sjeveru Njemačke, ali i ispostavu te tvrtke u Hrvatskoj, oglasili su se javnim apelom iz riječke podružnice Možemo! Smatraju da odluka nije dobra za grad na Kvarneru, te da Rijeka tom akvizicijom postaje potencijalna strateška vojna meta onima zbog kojih se Europa naoružava i sprema ratovati.

- Vijest o ovom novom smjeru razvoja Lürssenove projektantske "izvrsnosti" u Rijeci, što je do sad bio naizgled jedini pozitivni aspekt Lürssenove prisutnosti u našem gradu, objavio je njemački Deutsche Welle, citirajući pritom sve tobože pozitivne aspekte ovog preuzimanja, rečenice skrojene vjerojatno u usklađenom priopćenju obje korporacije - Rheinmetalla i Lürssena." - navode u Možemo.

- Preuzimanje je tako rastumačeno kao veliki plus za razvoj njemačke vojne industrije i tvrtku Rheinmetall, a Rijeka pritom postaje lokacija u kojoj će se projektirati i razvijati oružje umjesto da se projektiraju civilni brodovi u okviru onog dijela poslovanja koje Lürssen zadržava u svom portfelju. Iz objavljene vijesti doznaje se da Rheinmetall preuzima cijeli onaj dio tvrtke Lürssen, koji se bavi projektiranjem pomorskog naoružanja, poznat kao Naval Vessels Lürssen (NVL), čime postaje vlasnik Lürssenovih lokacija u Egiptu, Brunejima, Bugarskoj kao i na riječkom terminalu. Rheinmetall preuzima ujedno i narudžbe prethodnog vlasnika (Lürssena) u vrijednosti od oko sedam milijardi eura, plovila za njemačku mornaricu, te dodatni potencijal za rast vide u području plutajućih dronova - navode iz Možemo Rijeka i dodaju da je stvaran cilj gradnja ratnih brodova u Rijeci.

- Ovo pokazuje da Rijeka nikad nije ni bila mjesto Lürssenove projektantske izvrsnosti za civilne brodove i megajahte, nego, očito, sastavni dio Naval Vessels Lürssen, dakle onog dijela Lürssenovog poslovanja koji je stalno u javnosti guran u drugi plan, a koji se tiče projektiranja ratnih brodova. Upozoravali smo nebrojeno puta na nejasne planove Lürssena u Rijeci, na svojevrsnu "okupaciju" Rijeke i Opatije od strane Lürssena, njihovu kupovinu brojnih tvrtki i nekretnina na našem području. Upozoravamo i sada i pitamo tko će i kako će, osim nas, reagirati na ovu vijest? Hoće li službene institucije - Grad Rijeka i Lučka uprava, na čijem se području nalazi Lürssenov dizajnersko-projektantski centar, ikako reagirati i očitovati se o ovome - dodaju iz Možemo.

Strateški važan grad

- Rijeka je oduvijek, kroz čitavu svoju povijest, strateški bitna točka Europe. Kao građani Rijeke toga trebamo biti svjesni jer toga su svjesne i sve ostale zemlje EU, ali i sve one zemlje zbog kojih se Europa naoružava. EU je ovog proljeća krenula u najveće naoružavanje u svojoj novijoj povijesti. Kroz tzv. SAFE mehanizam osigurano je 150 milijardi eura za ulaganje u naoružanje zemalja EU. Kako je već u prvim najavama sugerirano, ta sredstva djelomično se osiguravaju iz neiskorištene 93 milijarde eura zajmova iz postpandemijskog fonda EU-a, koji je prvotno bio namijenjen za zelene i digitalne investicije. U tom se svjetlu može sagledavati i novi gospodarski zamah tvrtki koje se bave proizvodnjom oružja. Pa tako i njemačkog Rheinmetalla. No, je li doista potrebno, i kome je potrebno, da Rijeka bude strateški vojni cilj za one zbog kojih se Europa naoružava. A zbog koga se zemlje Europske unije naoružavaju, i to najsnažnije u novijoj povijesti, to još nismo čuli ni u čijoj jasnoj i nedvosmislenoj izjavi. Sva su golema ulaganja u naoružanje i promjena fokusa Europske unije sa zelenih i digitalnih investicija u investicije projektiranja i proizvodnje oružja rastumačene kao obrambena nužnost i kao mogućnost da se značajno poveća isporuka oružja Ukrajini. Očito na globalne trendove ne možemo utjecati jer smo kao država premali da mijenjamo europske politike pa je izbor naše Vlade snishodljivo se prilagođavati tim politikama - objavili su i dodali da se radi o varanju Riječana.

- No, u ovom se slučaju radi o nečem drugom - o prevari građana Rijeke kojima Lürssen već nekoliko godina prodaje maglu o ulaganjima u turističke kapacitete, u marinu Porto Baroš, u izvrsnost dizajnersko-projektantskog centra za luksuzne civilne brodove. Nema, međutim, ni marine ni uređenih turističkih kapaciteta, a centar projektantske izvrsnosti postaje centar za projektiranje i izradu oružja - i to usred grada. A Rijeka postaje strateška vojna meta - navode u Možemo.

Reakcija grada

- Naša je minimalna lokalna građanska dužnost upozoriti naše sugrađane, građane i građanke Rijeke, na to. Nadamo se da će reagirati i osobe izabrane da zastupaju interese građana Rijeke i vode naš grad, kao i oni koji su tijekom nedavne izborne kampanje tvrdili da su im građani Rijeke na prvom mjestu - objavili su iz riječkog Možemo!