Riječki pekar velikog srca: 'Svima je kriza ovih dana. Zato moj kruh u prosincu košta 5 kn'

Riječka pekarnica Arena poznata je po ukusnim pekarskim proizvodima, ali i velikom srcu vlasnika Lulezima Qenaja, koji malim ali vrijednim gestama godinama brine o sugrađanima, ali i potrebitima diljem Lijepe Naše. Pokazao je on to nebrojeno mnogo puta i mnogim humanitarnim akcijama, poput one kad je snizio cijene bureka i krafni za školsku djecu, ili kad je pomogao potresom pogođenim područjima u Petrinji te poplavama u Slavoniji, kamo je sa svojom ekipom potrebitima odvozio kruh kombijem.

Također, ljudima teškog materijalnog stanja Qenaj pekarske proizvode već godinama daruje besplatno i njima se svakodnevno mogu poslužiti iz košare za potrebite koja stoji na ulazu pekarnice.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

I dok je cijena kruha podivljala u cijeloj Europi (u Mađarskoj npr. čak 66, a u Njemačkoj 18 posto), ovaj velikodušni pekar i ove godine počastio je svoje kupce još jednom hvalevrijednom gestom. Umjesto uobičajenih poklončića, poput kalendara, upaljača, privjesaka i raznih "gadgeta", koje im inače daruje za blagdane, cijenu svih vrsta finog, bijeloga kruha, od 15. studenog, na mjesec dana, smanjio je s 11 na samo 5 kuna.

- Svake godine organiziramo ovako neku akciju za pomoć našim kupcima i građanima Rijeke, pogotovo ove godine, kad je malo veća kriza nego inače. Zašto da trošimo na kalendare, puno ljudi to baca, a ovako ćemo ušparati ljudima novac i pomoći im. A pomoći smo uvijek spremni, bolje ikako nego nikako. Svima je kriza, a dolaze i praznici, Božić, Nova godina, ljudi će se istrošiti, ovo je najmanje što možemo učiniti u ova teška vremena. Jest da će nas to sve malo koštati i malo ćemo ovaj mjesec otići u minus, ali budući da će našim građanima to dobro doći, ne brine nas puno taj minus. Jedino nam je malo krivo što se i drugi ne uključe, pa, evo, pozivam sve ljude dobre volje da i oni pomognu kako mogu - kaže Lulezimov sin Flamur, koji je s ocem još jedanput pokazao svoj sluh za ljude. Kupci su oduševljeni ovom gestom.

- U Hrvatskoj plaće u većini slučajeva ne prate rast cijena, a znamo da je poskupjelo sve, pa tako i ono najvažnije, hrana. Ali dok se bez mnogočega može, bez kruha se ne može, tako da pozdravljam ovu gestu. Bilo bi svima mnogo bolje da slijede ovakav primjer i ugledaju se na našeg Lulezima - kaže umirovljena gospođa.

- Drago mi je da ima ljudi poput vlasnika ove pekarnice. Kamo sreće da ih je što više. Inače kupujem po dva kruha na dan, za svoju obitelj i svekrvu, a sad ću za cijenu jednog moći kupovati dva. Svaka mu čast i neka ga dragi Bog čuva - rekla je majka troje djece koju smo zatekli za pultom.

