Rijeka: Od 1. listopada toplinska energija je skuplja 10 posto

Iz riječkog Energa obavijestili su da će se cijene toplinske energije za razdoblje od listopada ove do ožujka sljedeće godine povećati za 10 posto, dok će preostali dio do pokrića rashoda za energente subvencionirati Vlada. "U novoj ogrjevnoj sezoni temeljem Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije određeno je da se za isporuku toplinske energije za razdoblje od 1. listopada 2024. godine do 31. ožujka 2025. godine cijena za krajnje kupce toplinske energije može povećati 10 posto u odnosu na dosadašnju cijenu, što je Energo i učinio. Dakle, od 1. listopada 2024. iznosi tarifnih stavki na toplinskom sustavu se povećavaju za 10 posto za krajnje korisnike, a preostali dio do pokrića rashoda za energente će subvencionirati Vlada", kaže se u priopćenju Energa.

Iz Energa podsjećaju da se iznosi tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije nisu povećavali od 2019. , dok se iznosi ostalih stavki, za pokrivanje fiksnih troškova, nisu mijenjali od 2014., godine.

Zadnje dvije ogrjevne sezone, usprkos energetskoj krizi, zbog subvencije Vlade nije bilo povećanja troška za krajnje korisnike grijanja na toplinskim sustavima, ističu.

Hrvatska energetska regulatorna agencija će tijekom listopada potvrditi konačne iznose tarifnih stavki i subvencije osigurane od Vlade, naveli su iz Energa.

Javnu uslugu opskrbe plinom na području grada Rijeke i okolice za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027. godine ponovo je preuzeo Energo pa svi krajnji korisnici kategorije kućanstvo koji se nalaze pod ugovorom javne usluge opskrbe plinom s tvrtkom Gradska plinara Zagreb – Opskrba postaju korisnici Energa.

Proces prebacivanja korisnika odvija se automatizmom, a tijekom listopada dostavljat će se na sklapanje novi ugovori o opskrbi plinom u obvezi javne usluge.