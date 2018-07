Riješite se vaginalne suhoće u menopauzi

Jedno od njih je i neugodna vaginalna suhoća. Možete je riješiti proizvodima za intimnu njegu Saugella koji su sada dostupni i u našim ljekarnama. Saugella je brend za intimnu njegu žena, namjenjen specifičnim potrebama u svim fazama njihovog života. Kako bi olakšali stanje vaginalne suhoće i zbog toga neugodnih spolnih odnosa, stručnjaci iz Mylana dizajnirali su dva inovativna proizvode za intimnu njegu žena u menopauzi - Saugella HydraSerum i Saugella AttivaGel.

Saugella HydraSerum zahvaljujući aktivnim tvarima zobenog mlijeka i maltodekstrinima omogućava intimno pranje sa iznimnom moći hidratiziranja i omekšavanja. Njegova inovativna formula osigurava funkcionalnu njegu tako što sprječava gubitak vode iz sluznice, te ispravlja i sprječava oštećenje hidrolipidnog sloja vaginalnog epitela. Sadrži prirodne ekstrakte kadulje i nevena koji, u kombinaciji s pH 4,5 faktorom, osiguravaju zaštitu intimnog područja, a time zdravlje i zadovoljstvo zbog nestanka neugodnog osjećaja suhoće. Preporučuje se ženama u slučaju osjetljivosti na uobičajena sredstva za pranje, iritaciju nevezanu uz infekcije te potrebu za većom hidratacijom.

Saugella AttivaGel je hidratizirajući i lubricirajući gel s ekstraktom timijana koji osigurava antimikrobno djelovanje. Ovaj gel, osim što hidratizira i lubricira osigurava selektivno i prirodno antibakterijsko i antifungalno djelovanje zahvaljujući učincima prirodnog ekstrakta timijana. Osim toga obogaćen je hijaluronskom kiselinom koja omogućuje gelu prianjanje uz tkivo, čime se osigurava njegovo dugotrajno djelovanje. Uz to, ekstrakt timijana učinkovito djeluje i protiv neugodnih mirisa, što je naročito pogodno u slučaju blage urinarne inkontinencije. Koristiti se za olakšavanje spolnog odnosa nakon poroda ili u menopauzi te svaki put kada je potrebno ojačati antibakterijsku zaštitu.

'Kod žena u menopauzi gubitak estrogena, koji nastupa prestankom menstruacijskih ciklusa, uzrokuje stanjenje vaginalnog epitela i dovodi do izrazite vulnerabilnosti vaginalne sluznice karakterizirane gubitkom elasticiteta, vaginalnih nabora i bljedoćom. Smanjen je vaginalni protok krvi kao i sekrecija žlijezda što smanjuje vlažnost sluznice. To uzrokuje svrbež i iritaciju vaginalne sluznice. Debljina vaginalnog zida se smanjuje zbog gubitka površinskih stanica. U stijenci rodnice opada količina glikogena i laktobacila te se ubrzo penje i pH. Gubitkom kisele zaštite tanka stijenka rodnice sklona je upalama i ozljedama. Često se žene žale na bolne spolne odnose (lat. dyspareunia) zbog suhoće i osjetljivosti vaginalne sluznice. Spolno nezadovoljstvo i dispareunija kofaktori su smanjenog libida, čestog pratitelja menopauze', rekao je dr. Mislav Herman, ginekolog u Klinici za ženske bolesti i porođaje KBC-a Zagreb.



Proizvodi ne sadrže parabene, a njihova učinkovitost klinički je testirana. Klinička ispitivanja pokazala su nestanak simptoma svrbeža, žarenja, crvenila, suhoće i boli prilikom spolnog odnosa.

