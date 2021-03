Gradonačelnik Svete Nedelje, Dario Zurovec, prokomentirao je za RTL Danas veliku vijest kako Rimac kreće u izgradnju kampusa u Kerestincu vrijednog milijardu kuna, a gdje će automatski biti otvoreno preko 700 visoko plaćenih radnih mjesta.

Naime, na natječaj Grada Svete Nedelje za izgradnju proizvodnog i istraživačko-razvojnog kampusa na toj lokaciji, pristigla je samo jedna, i to Rimčeva ponuda, a prema natječaju, kampus mora biti dovršen u roku tri godine od početka gradnje. Rimac Automobili još uvijek se nisu oglasili oko ove vijesti.

Zurovec je rekao kako se sva dokumentacija treba provjeriti, odluka ide na Gradsko vijeće koje ju potom treba prihvatiti, ali on sam misli da je vrlo izvjesno da će se kampus "dogoditi". Objasnio je detalje natječaja kojeg su raspisali te o kakvom se kampusu radi.

- Pa okvirno 2025. godine bi to trebalo biti gotovo. To je razvojno-istraživački kampus sa svim komplementarnim i dodatnim sadržajima, poput smještajnih kapaciteta, poput izložbenih salona, poput proizvodnje... S tim da bih naglasio da bi se to onda pretvorilo praktički u jednu Silicijsku dolinu i mislim da je to jedno veliko ulaganje - rekao je gradonačelnik.

Dodaje i kako ne pamti da je i jedna jedinica lokalne samouprave imala, barem ne u zadnje vrijeme, ulaganja preko milijardu kuna gdje se praktički otvara mogućnost za preko 700 radnih mjesta u neposrednoj blizini glavnoga grada.

Cijelu ovu situaciju smatra dobrim znakom te se nada kako će Sveta Nedelja poslužiti kao primjer drugima da "u Hrvatskoj može bolje."

EU bi mogla sufinancirati Rimca s 200 milijuna eura?

Uz to, prema pisanjima Jutarnjeg, Nacionalnim planom oporavka i otpornosti u vrijednosti 6,3 milijardi eura, privatni poduzetnici ipak će moći dobiti izravno najmanje 30 posto sredstava, ne deset kako se prvotno planiralo.

Upravo su Rimac automobili jedan od projekata koji će Hrvatska kandidirati na prijedlog Ministarstva prometa. Navodno je riječ o investiciji u istraživanje, razvoj i proizvodnju vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture koja se mjeri u stotinama milijuna eura i koju bi Rimac do 2025. razvijao u Hrvatskoj. Planom bi Europska unija mogla Rimcu sufinancirati oko 200 milijuna eura, piše Jutarnji.