Rimac i Pejković: Robotaksiji će voziti od 2026. u Zagrebu, a vožnje će biti jeftinije i od Ubera

'Isporučit ćemo vozila za potpuno autonomnu vožnju Zagrebom i, ako to ne učinimo, snosit ćemo ozbiljne konzekvence. Ostajemo kod toga da ćemo do 2026. imati 50 do 100 automobila koji će pružati uslugu korisnicima', poručili su Mate Rimac i direktor tvrtke Verne Marko Pejković u velikom intervjuu Indexovom novinaru Ilku Ćimiću, objašnjavajući kontroverze koje su se u javnosti pojavile oko njihovog projekta robotaksija.

Njihov projekt financiran je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) Europske unije s visokih 170 milijuna eura nepovratnih sredstava odlukom još iz 2021. godine, no Rimac i Pejković tvrde da su prvi novac primili tek prije godinu dana, nakon niza provjera različitih institucija, te da je tek tada započeo njegov stvarni razvoj.

Tvrde da nije bilo prethodnih dogovora s premijerom Andrejom Plenkovićem oko europskog financiranja, a prvu prezentaciju održali su u ožujku 2021. godine.

- Pokazali smo im jedan bazični prototip. To je bio prvi koncept kojim smo privlačili privatne investiture. Kia je na račun tog koncepta investirala. To je bilo dosta osnovno, čak smo i na kampusu na eventu pokazali taj prvi prototip. Svidjelo im se, vidjelo se da ima potencijala, da je to skroz drugačije, da je to nešto što bi moglo povećati šanse Hrvatske da dobije novce. - kazao je Pejković.

Financijska pozadina

- Već tada smo planirali da prvi grad bude Zagreb. Sjećam se da je Bandiću tada to bilo zanimljivo. Kada je taj kolega došao prvi put i rekao da postoji mogućnost da dobijemo neka sredstva, europski novac, rekao sam: 'Da, da, možeš misliti. Samo nastavi razgovore, ali to se neće dogoditi.' Išli smo na privatne investitore i privukli smo u Hrvatsku milijardu dolara privatnih investitora - kaže Rimac.

- Trebalo je skoro dvije godine od 2021. dok se sredstva nisu odobrila. Imali smo dvije godine provjera od Europske komisije. Mi nismo imali financijska sredstva na raspolaganju, znači nismo mogli odmah krenuti s projektom.Dapače, pravila nalažu da ne smijemo krenuti s projektom prije nego što se odobri. Ne mogu se gledati rokovi iz 2021. ako je novac odobren 2023. - kaže Pejković.

- Ako bude neuspješno, to će biti jako loše za nas. Ja imam puno veće stvari... Nisam lud sve riskirati, ići s nekim predumišljajem da ćemo zeznuti. Mi smo išli s dobrim namjerama - kaže Rimac, pa dodaje:

"Nije ništa krenulo po zlu. Radimo nešto što nikad nitko nije radio. Recimo, firme koje samo rade aute koji su slični po karakteristikama drugim automobilima, njima treba više od deset godina i deseci milijardi dolara investitora da bi došli na tržište. A mi ne samo da radimo auto, radimo potpuno drugačiji auto. Ovo je velik zalogaj. Mi smo tada imali plan da prvi auti krenu voziti 2024. Ali to nije jednostavno. Ideš raditi most ili kuću pa kasniš, a kamoli ovako nešto što se radi prvi put."

Hoće li robotaksi ići od adrese do adrese?

Pejković: Krećemo u istočnom dijelu Novog Zagreba. Auti će voziti na onim mjestima gdje mogu stati. Mi ne možemo stati na nekim mjestima gdje običan auto može stati. Zato vas u početku nećemo moći isporučiti ispred vaših vrata. Radimo s Gradom da definiramo gdje auti mogu stati. Cilj je da ne bude više od 50 metara od mjesta na kojem želite da vas pokupi ili ostavi. U početku će to biti i malo više od 50 metara udaljenosti.

Vozit ćemo po svim ulicama i ostaviti vas što je moguće bliže a da ne kršimo zakon. Mi ne smijemo kršiti zakon. Ako je ograničenje 50 km/h, on mora voziti 50 km/h.

Kada će robotaksiji voziti po Zagrebu?

Pejković: Vozit će do kraja 2026. godine. Svi ti auti, kad izađemo na cestu, naš su trošak. To nije stvar javnog novca. Imat ćemo 50-ak vozila i mi ćemo to financirati.

Rimac: Privatni investitori su uložili 100 milijuna eura. Nama će trebati još višestruko više.

Sama vožnja robotaksijima, po njihovim planovima, u početku bi trebala koštati na razini Ubera, a nakon toga biti '10 do 20 posto niža', no dakako da će to ovisiti o tome koliko se vozila uopće koriste.

