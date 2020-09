Rimac je 5 godina čuvala stare mobitele i poruke. Sad ih ima 260 tisuća. Na radost Uskoka

Pametni telefoni su postali prokletstvo za osobe pod istragom. Kovačević je svoje zavitlao u Savu pa su ih ipak izronili. Rimac, koja bi uskoro trebala izaći iz Remetinca, čuvala je svoje kao relikvije iz Međugorja...

<p>Uskokovi istražitelji rade punom parom na analizi podataka koje su pronašli u tri mobitela bivše državne tajnice <strong>Josipe Rimac</strong> protiv koje su do sada dva puta proširivali istragu. Sud je odlučio da je sljedeći tjedan pusti iz pritvora iako nisu ispitani svi svjedoci. No <strong>Uskok</strong> je protiv nje proširivao istragu dan prije nego što joj je isticao istražni zatvor pa nije isključeno da se ponovno posluži istom taktikom te ishodi da Rimčeva ostane još neko vrijeme u Remetincu.</p><p>Iz onoga što smo do sada saznali iz objavljenih razgovora i SMS-ova, proizlazi da je cijeli državni sustav prožet korupcijom - od matičara do pomoćnika ministara. A do sada je obrađen i u rješenjima o provođenjima istrage obuhvaćen samo mali dio inkriminiranih poruka.</p><p>A što će biti kad istražitelji pročešljaju svih 260.000 različitih poruka i drugih vrsta telekomunikacijskih podataka, koliko ih prema podacima iz izvora bliskih istrazi ima, ostaje tek da se vidi. Još ako bivša kninska gradonačelnica postane megapokajnica...</p><p>Ono što je vidljivo je da od njezinih mobitela strepe visoki krugovi politike (HDZ), suci i predsjednici sudova, šefovi javnih i državnih poduzeća, ljudi iz privatnog biznisa... Osim dokaza na temelju kojih se Rimac tereti za kazneno djelo, među dokazima su, doznaje se iz krugova bliskih istrazi, i vrlo zanimljivi razgovori ministara. Iz njih se može saznati koji ministar ne voli nekoga od kolega iz Vlade, što pojedini ministri misle o premijeru, ali i zašto Josipa Rimac vjeruje da je u ministarstvo smještena po nalogu Andreja Plenkovića.</p><p>Zanimljivo je da Rimac nikad ništa nije brisala s telefona (nađene su poruke još iz ljeta 2018.) kako bi se osigurala da visokopozicionirani ljudi s kojima je bila u kontaktu, ako dođe do toga, pokušaju zaustaviti istragu. No to se nije dogodilo pa se istraga na temelju njezinih razgovora nastavlja širiti.</p><p>Tjednik Nacional objavio je da je iz uređaja koji je korišten za nadzor Josipe Rimac nestala memorijska kartica na kojoj su zabilježeni i njezini razgovori s pet ministara, zbog čega su se u javnosti pojavile teorije da su time nestali svi podaci i da se sve pokušava zataškati. No Uskok je to odmah demantirao. Memorijska kartica u tom uređaju ne služi, naime, za primarno prikupljanje podataka. Uređaj dok god radi emitira signal na svoj matični server tako da su istražitelji tijekom cijelog nadzora dobivali live feed svega što je uređaj snimio, a ti podaci su pohranjeni direktno na Uskokove servere.</p><p>Cijeli tekst pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 25. rujna</p>