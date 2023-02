Rimac je savršeni produkt HDZ-a. Moguće da se vrati u politiku

Suze same teku niz obraze kad se optužena Josipa Rimac, uživo na vijestima RTL-a, prisjeća kako je zvala svakog živog, od ministra do portira, da bi pomogla potrebitima. Milijun puta, valjda. I uvijek s mobitela na mobitel. Požrtvovnoj Rimac dogodilo se, eto, ono što se događa onima koji se trude pomoći drugima. Loše je prošla. Ako je s ovim razgovorom optužena Rimac, bivša gradonačelnica Knina i državna tajnica, samoj sebi željela olakšati procesnu poziciju, nije se baš usrećila. Infantilni, naivni, pokušaj njezina rezoniranja oko ozbiljnih inkriminacija teško će ikoga uvjeriti kako je altruistična dužnosnica mislila na probitak drugih, a ne na svoj novčanik i one koji joj ga redovito pune. Samilosti baš i neće dobiti.