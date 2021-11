Suđenje za ubojstvo Karmelina Fistanića u Omišu krajem 2019. godine na Županijskom sudu u Splitu u četvrtak je opet trajalo satima, a u najmanju ruku, obilježili su ga filmski obrati dostojni holivudskih scenarista. Prvooptuženi Stjepan Ringwald dva puta je izbačen iz sudnice zbog nepoštivanja suda, a dva puta je sam tražio da izađe, dok je drugooptuženi Jerko Pirić stigao oblijepljen zavojima po licu i vratu jer se noć ranije u ćeliji na splitskim Bilicama pokušao izrezati žiletom. Potom se usred rasprave srušio sa stolice.

Trećeoptuženi Vlado Zolota doveo novog branitelja, Željka Lubinu koji u jedno jutro nije stigao spremiti obranu svog klijenta. Potom je i on tražio izuzeće sutkinje Ivone Rupić i raspravnog vijeća. Zolota je naposljetku iznio obranu zaključivši da je nevin u istražnom zatvoru već dvije godine.

No, krenimo redom.

Odvjetnica Jerka Pirića, Doris Košta, odmah na početku ročišta uzela je riječ ukazavši na samoozljeđivanje svog klijenta. Pirić je naime, u noći na četvrtak pronađen kako leži na podu zatvorske ćelije. Prebačen je na Hitni kirurški prijem KBC-a Split gdje su utvrđene rezne rane od kojih su dvije zahtijevale šivanje. Pregledan je i na Klinici za psihijatriju. Kako je danas na rasporedu bilo iznošenje obrane optuženika, pozvani su sudski vještak i psihijatrica da ocjene Pirićevo raspravno stanje.

Oboje su utvrdili da je Pirić raspravno sposoban, što je revoltiralo njegovu odvjetnicu Doris Koštu. No, sutkinja Rupić nije imala milosti ostavivši ga u sudnici.

Pirić se u jednom trenutku, kasnije tijekom rasprave, srušio sa stolice. Pravosudni policajci su mu pomogli da se ustane, dali mu vode. Sutkinja je ponudila da se napravi pauza, ali nije htjela odgoditi iznošenje obrane. Pirić je kasnije, tijekom rasprave kazao kako nije ništa spavao, te da je po povratku na Bilice smješten u samicu te je bio vezan.

Kako nije bio u svojoj ćeliji, kazao je, nije mogao uzeti papire sa svojom obranom. Kasnije se ispostavilo da je imao obranu jer mu ju je ujutro donijela odvjetnica, ali je to zaboravio jer je smeten.

Ringwald opet tražio izuzeće

Stjepan Ringwald je pak, trebao iznositi obranu, ali je to odbio pozivajući se na nepoštivanje zakona. On je naime opet tražio izuzeće sutkinje Ivone Rupić, svih sudaca Županijskog suda, uključujući i predsjednika suda i njegova zamjenika, ali i izuzeće predsjednika Visokog kaznenog suda u Zagrebu te njegove zamjenice kao i svih državnih odvjetnika u Splitu i glavne državne odvjetnice u Zagrebu.

Smatra da sutkinja prema zakonima RH na posljednjem ročištu nije mogla sama odbaciti njegove zahtjeve za izuzećem već to moraju učiniti druga nadležna tijela. Podsjetimo, na maratonskoj raspravi u utorak sutkinja Rupić odbila je sve zahtjeve za izuzećem jer je to prema zakonu mogla učiniti ako ocjenjuje da se radi o zloupotrebi prava i odugovlačenju postupka. Tako je naposljetku i postupila.

No, Ringwald se nije dao omesti. Galamio je po sudnici, a sutkinja Rupić uzaludno ga je pokušavala privoljeti da se smiri, da sjedne, da poštuje sud. Pokušao ga je smiriti i pravosudni policajac, ali bezuspješno.

- Prestanite pričati, izbacit ću vas! Sjednite! Sjednite! - apelirala je sutkinja. Uzalud. Ringwald je nastavljao po svom, nakon čega je ubrzo udaljen s rasprave.

Vratili su ga u sudnicu netom prije nego je trebao početi iznositi svoju obranu, odnosno nakon izlaganja vještaka i psihijatrice o Pirićevom zdravstvenom stanju tijekom kojeg je, između ostalog, rečeno da Pirić do sada nije imao suicidalnih misli, ne uzima psihoaktivne tvari, ima uredan misaoni tijek te da je anksiozan u skladu s okolnostima.

Ringwald po povratku u sudnicu nastavlja u revijalnom tonu i odbija iznositi obranu dok nadležna tijela ne donesu odluku o izuzećima. Voljan je, kako je kazao, iznositi obranu, ali ne prije toga.

Dva puta ga izbacili iz sudnice

- Nikad nisam sudjelovao u kršenju zakona otkad sam se rodio, pa neću ni sad - vikao je Ringwald nakon čega je tražio i da se on psihijatrijski vještači. Sutkinja je to odbila, izbacila Ringwalda drugi put nakon čega je puštena snimka obrane koju je iznio na DORH-u nakon uhićenja. Tamo zapravo, nije rekao ništa. Zanimljivo je jedino bilo otkriti da je Ringwald po struci medicinsko-kemijski tehničar i vulkanizer koji je od najma garaže mjesečno zarađivao 10.000 kuna.

Ringwald je opet pozvan u sudnicu, ali ovaj put sam traži da je napusti ne želeći sudjelovati u raspravi.

Potom je na red za iznošenje obrane došao Pirić, što je njegova odvjetnica htjela spriječiti.

- Ja danas nisam raspravno sposoban iznijeti svoju obranu. Cijelu noć sam proveo u bolnici - kazao je Pirić. Potom je reproducirana i njegova obrana s DORH-a tijekom koje je samo rekao da se ne osjeća krivim. Na snimci smo tako, jedino otkrili da je Pirić odlikovan Francuskoj u Legiji stranaca gdje je bio razvodnik.

Vlado Zolota je pak, kad je došao red da on iznese obranu, zatražio pola sata pauze da se može konzultirati s novim odvjetnikom Željkom Lubinom koji je tek jutros dobio punomoć da ga zastupa. Njegov prijašnji izabrani odvjetnik Boris Milošević, kojemu je u utorak usred rasprave otkazao punomoć jer je indisponiran, odlukom suda ostao je njegov odvjetnik i po službenoj dužnosti.

Nakon što je reproducirana snimka Zolotove obrane na DORH-u kada je tvrdio da sa slučajem nema ništa, njegov odvjetnik Lubina tražio je odgodu da pogleda spis. Sutkinja je to odbila smatrajući da se želi odugovlačiti s postupkom i jer Zolota ni u jednom trenutku nije bio bez branitelja. Potom je Lubina tražio izuzeće sutkinje. Ni to nije prošlo. Potom je Lubina tražio da se Zoloti skinu lisičine, ali ni to kod sutkinje nije uspio isposlovati.

'Karmelina sam poznavao 25 godina'

Naposljetku je Zolota ipak odlučio iznijeti svoju obranu koju je sam napisao, no nije želio odgovarati na pitanja ni od koga osim od svog branitelja.

- Dan kad je ubijen Karmelino Fistanić za mene je bio običan dan posvećen obitelji i poslovnim obavezama. Karmelina sam poznavao 25 godina i bili smo u prijateljskim odnosima. Ringwalda znam 10-ak godina i kad bi bio u Omišu navratio bi na piće u lokal koji vodim. Išli bi nešto pojesti u konobu, uglavnom u društvu s Pirićem. Nitko u mom društvu nije spominjao usmrćivanje Karmelina jer ja to ne bi dozvolio, prijavio bi ih policiji - kazao je Zolota. Između ostalog, rekao je i kako je nerealno očekivati da bi on dozvolio da ga nadzorne kamere u vlastitom kvartu, gdje živi više od 40 godina, snime u nečasnim radnjama. Kazao je i kako tijekom postupka nije imao baš priliku dobiti uvid u spis, samo jednom.

Nakon njegovog iznošenja obrane slijedile su završne riječi, no prije toga sutkinja je još jednom pozvala da uvedu Ringwalda u sudnicu. On je odmah zatražio da izađe ne želeći sudjelovati u procesu dok se ne odluči o podnesenim zahtjevima za izuzećem.

Inače, cijeli ovaj postupak privodi se i mora se ubrzo privesti kraju jer optuženicima 12. prosinca istječe maksimalne dvije godine koliko mogu provesti u istražnom zatvoru.