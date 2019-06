'Rješenje romske problematike u Međimurju je u obrazovanju'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u utorak je u Pribislavcu, nakon sastanka sa županijskim i općinskim čelnicima te predstavnicima Roma, kazao da je u rješenju romske problematike u Međimurju ključno obrazovanje.

"Tek kada problem definiramo u svim njegovim aspektima tek onda možemo tražiti prava rješenja – bez prave dijagnoze nema prave terapije" rekao je Božinović.

Smatra kako je ključ u obrazovanju jer ako četvero od 318 srednjoškolaca završi školu onda nešto "deblo ne štima". "Ti mladi ljudi su sebe diskvalificirali iz utakmice u životu jer oni više nisu ravnopravni, ne ispunjavaju temeljni uvjet za traženje posla i taj problem treba riješiti" naglasio je ministar.

Dodao je kako se taj problem neće riješiti angažiranjem policije da djecu vodi u školu, što nikome ne pada na pamet. "Zanimanja kojima se tradicionalno bave Romi više nisu kompetitivna u 21. stoljeću u kojemu u prvi plan dolazi digitalizacija i informatizacija, a problem je kada ih se gura u ta nekompetentna zanimanja " kazao je ministar.

Božinović kojemu je ovo treći dolazak u Međimurje ocijenio je da su neki pomaci već napravljeni jer je obećano i ispunjeno. Tako je 10-tak policajaca koji su porijeklom iz ovog kraja preraspoređeno iz drugih dijelova Hrvatske, a u srpnju nova generacija policajaca, njih 17, će doći ojačati rad PU međimurske.

Božinović: Problem koji se zanemarivao desetljećima

Najavio je i uvođenje dodatnih kontakt policajaca te ojačavanje nekih drugih policijskih službi, ali je istaknuo kako policija treba doći na kraju. "Policija je, kao i pravosuđe represivni sustav, ali ovo nije problem od jučer ili zadnjih nekoliko godina jer se on zanemarivao desetljećima" izjavio je ministar.

"Imamo pitanje koje je i sociološko i pitanje koje uključuje prije svega jednu zajednicu za koju moramo naći načina kako je ovdje integrirati jer socijalna distanca nije put kojim to ide" izjavio je. Naglasio je kako nitko ne govori o asimilaciji ili ugrožavanju identiteta, ali se moraju uvažavati neki standardi koji su u okolini postignuti.

"Mi ćemo morati pojačati koordinaciju između resornih tijela, ali i koordinaciju sa županijom, općinama jer svi imaju dio odgovornosti i sve se moraju više angažirati" rekao je Božinović i ukazao na mogućnost aplikacije programa za europska sredstva.

Poručio je kako je to slojevit problem koji se ne može riješiti "da se površno zauzme jedna strana", jer samo zajedničkim radom u koji su uključeni romski legitimni predstavnici može se doći do rješenja.

Odgovarajući na novinarsko pitanje što je Vlada činila, ponovio je kako je to problem koji traje više desetljeća, a u MUP-u su tome pristupili sustavno. "Što se tiče policijskog posla mi smo detektirali sve, ali smo detektirali i da to nije dosta" izjavio je.

Posavec: Kontakt policajci povećavaju osjećaj sigurnosti

Župan Matija Posavec rekao je kako će kontakt policajci u romskim naseljima povećati osjećaj sigurnosti te da će veći broj policajaca pripomoći suzbijanju kriminaliteta.

Izjavio je da od ministra pravosuđa očekuje da prihvati prijedloge promjene zakonske regulative pa da se neovlašteni upad u dvorište teže sankcionira, dok od ministrice obrazovanja očekuje da sva djeca koja imaju otežano praćenje rada od treće godine budu u programu predškole, a od ministrice Nade Murganić, pak, da se kapacitira Centar za socijalnu skrb kako bi se pratilo namjensko praćenje socijalne pomoći.

"U ovome trenutku od 4000 korisnika socijalne pomoći samo njih 24 koristi vaučere i to je mjera da se novac iz proračuna koji je namijenjen djeci ili za kupovinu osnovnih životnih namjernica tako i koristi" kazao je. Od ministra rada i mirovinskog sustava očekuje sastanak u vezi planova zapošljavanja. "Mi na lokalnoj razini možemo apelirati, a ministarstva reagirati" izjavio je župan.

Odgovarajući na pitanje nisu li vaučeri diskriminatorni kazao je da se javni novac mora trošiti za to što je dobiveni, a ako se za to ne troši onda je riječ o nenamjenskom trošenju novaca. "U svakoj uređenoj državi to je protuzakonito i to se sankcionira i ne vidim gdje je tu diskriminacija ili rasistička izjava. Ne govorim da treba uvesti vaučere za sve korisnike, jer ima onih koji ih troše namjenski, ali ako vi trošite novac na alkohol, drogu i kocku, a djeca su vam gola,bosa i gladna, onda se nepoštivanje zakona mora na adekvatan način sankcionirati" odgovorio je Posavec.

'Međimurje je mirna i tolerantna sredina'

Načelnica Pribislavca Višnja Ivačić kazala je kako je Međimurje mirna i tolerantna sredina koja želi probleme rješavati na takav način rješavati. Ministru Božinoviću je pritom zahvalila na posjetu i konkretnim razgovorima kojima je ostalim ministarstvima pokazao model za uključivanje u rješavanje problema.

Zamjenik općinske načelnice Pribislavca iz redova romske manjine Željko Balog poručio je kako u Međimurju nema ustaša, fašista ili nacista. Smatra kako su se preko Ureda za ljudska prava "slijevale milijarde", ali nitko se nije udostojio doći u romska naselja i detektirati probleme. "Nisu saznali što tište romsku zajednicu pa prema tome i formulirali rješenja" naglasio je Balog.

"Mi imamo radišne Rome koji su brinu za svoju djecu, ali ima i ona nekolicina koji se ne žele socijalizirati, integrirati, poštivati zakonsku regulativu države u kojoj žive i koriste neke beneficije za koje nisu zahvalni", izjavio je i dodao kako svatko tko ukrade ima ime i prezime i treba odgovarati po zakonima RH.

Kazao je kako su se u naseljima formiraju bandice Roma koje čine štetu ne samo Hrvatima već i drugim Romima. "Ništa osim posla neće riješiti problem Roma u Međimurju. Svatko radno sposoban mora raditi. Tko želi taj će raditi, a tko ne, čekat će Božju milost" zaključio je.

Dio krivice svalio je i na ljude koji predstavljaju Rome u Saboru i Uredu za ljudska prava i nacionalne manjine koji su s područja bivše Jugoslavije te da oni ne mogu predstavljati međimurske Rome jer ih ne razumiju. "Oni žele kosovizaciju, a ovo nije Kosovo. Mi smo hrvatski građani i državljani i pozivam Rome da poštuju Ustav i tada će drugi poštivati njih" naglasio je Balog.

Kajtazi: Žalosno je što ministri dolaze bez mene

Saborski zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi kazao je u utorak kako ga iznenađuje što ministri odlaze u Međimurje i romsko naselje Pribislavec bez njega kao saborskog zastupnika koji predstavlja romsku manjinu, a na pitanje zašto onda podržava Vladu odgovorio je: "Sad ćemo to vidjeti".

"Mene iznenađuje da svi ministri odlaze u Međimurje, u romsko naselje bez saborskog zastupnika, to možemo reći da je žalosno”, kazao je Kajtazi novinarima koji su ga uoči sastanaka koalicijskih partnera pitali što misli o tome da je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tri dana nakon prosvjeda danas otišao u Međimurje.

Rekao je kako je točno da je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nakon izmještanja svoga ureda u Međimursku županiju poslala promemoriju o stanju u Međimurju vezano za problematiku nacionalnih manjina, ali da Vlada na to još nije odgovorila.

"Točno je, ali isto tako znam da je 90 posto romske populacije u Međimurju glasovalo za predsjednicu. Sjećam se toga, ali se ne sjećam da je predsjednica zvala saborskog zastupnika da dođe”, rekao je Kajtazi.