NOVI EXPRESS Upućeni poznavatelj nijansi odnosa Zagreba i Ljubljane otkriva obrise veze između hrvatskog te bivšeg (a možda i budućeg) predsjednika slovenske vlade. I kako to doživljava sadašnji premijer Slovenije
Robert Golob neće zaboraviti ljubav Plenkovića i desničara Janeza Janše prije izbora
Za samo tri tjedna Slovenci izlaze na važne parlamentarne izbore, a izbori u našoj zapadnoj susjednoj zemlji uvijek su i svojevrstan test za dobre, ali vazda osjetljive hrvatsko-slovenske odnose. Ovaj put pogotovo, čak i za osobne odnose premijera Andreja Plenkovića i njegova slovenskoga kolege Roberta Goloba, i to baš kada dobri i prijateljski odnosi dviju susjednih država u okolnostima dramatične razgradnje međunarodnog poretka, pravnog reda i međunarodnog prava, što onda dramatično povećava opasnost od novih konflikata, postaju imperativ i za jednu i za drugu zemlju. Unatoč mnogobrojnim nesuglasicama i otvorenim pitanjima u prošlosti, suradnja Hrvatske i Slovenije posljednjih nekoliko godina pokazala se kao ključan faktor stabilnosti u obje zemlje tijekom posljednjih kriza, poput najtežih faza pandemije koronavirusa, rata u Ukrajini i energetske krize, a Slovenija je među prvima uputila humanitarnu i tehničku pomoć Hrvatskoj nakon razornih potresa u Zagrebu i na Baniji. U svjetlu novih globalnih kriza Zagreb i Ljubljana dodatno su ojačali stratešku suradnju na energetskom i obrambenom području, o čemu svjedoči i nedavno potpisana hrvatsko-slovenska deklaracija o vojnoj suradnji.
