SVE ČEŠĆA POJAVA

Roda na zimovanju u Hrvatskoj! Evo što nam kaže stručnjak...

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Roda na zimovanju u Hrvatskoj! Evo što nam kaže stručnjak...
Foto: Čitatelj 24sata

To su najzdravije rode koje su se prilagodile vremenu kakvo je i tako im je, ustvari, lakše - zaključuje Špevec iz Udruge BIOM

Klimatske promjene sa sobom donose i nove neobične pojave pa je tako čitatelj 24sata u Severinu na Kupi snimio rodu koja je, barem bi očekivali, već trebala biti na jugu, u toplijim krajevima - s obzirom na to da je već prosinac.

- Nastanila se u Severinu kraj osnovne škole 1. prosinca. Jako nam je to neobično s obzirom na to da je skoro zima. Vrijeme toga dana bilo je hladno, što je dodatno pojačalo dojam da se radi o nečemu nesvakidašnjem. Neki mještani pretpostavljaju da se možda izgubila, da je ostala zbog izvora hrane ili da joj je potrebna pomoć, ali ništa od toga ne možemo sa sigurnošću znati. Baš fenomen - kaže nam čitatelj.

Objašnjenje nam je dao Dominik Špevec iz Udruge BIOM, organizacije civilnog društva za očuvanje prirode u Hrvatskoj.

- Za ostanak rode zaslužne su klimatske promjene. Svjesni smo da više nema prave zime, a ove godine čak četiri rode za koje znamo ostale su na zimovanju u Hrvatskoj - jedna je na području Dubrovnika, a druga je bila na području Karlovca pa pretpostavljamo da je ta snimljena u Severinu. Te su jedinke shvatile da tijekom zime mogu pronaći hranu i radije će se malo pomučiti da ju pronađu nego putovati na jug. Dakle, tako si olakšavaju život - kaže nam Špevec.

Naglašava i kako su te rode potpuno zdrave te da ih ne treba uznemiravati...

- Vrlo je važno naglasiti da te rode nisu bolesne ili ozlijeđene, stoga ih nije potrebno hvatati i zvati centre za zaštitu životinja. To su najzdravije rode koje su se prilagodile vremenu kakvo je i tako im je, ustvari, lakše - zaključuje.

