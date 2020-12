Roda u Požegi: Pristojno je s noge na nogu prešla zebru. Prošetala se i parkiralištem...

Ljudi su ispred trgovačkog centra u Požegi vadili mobitele i snimali jer se po parkiralištu šetuckala roda. Pitanje je glavno - zašto nije otišla na jug...

<p>Polako počinju temperaturni minusi, Vakula najavljuje prvi snijeg na početku klimatološke zime, već nekoliko dana oko Kauflanda u Požegi hoda promrzla roda.</p><p>Roda, pred Božić, baš i nije uobičajena slika pa je izazvala veliko zanimanje Požežana i svih onih koji odlaze u taj trgovački centar.</p><p>– Jadnica, sigurno je gladna i promrzla – sažalijevaju rodu i sigurno su u pravu.</p><p>Na Facebook stranici Radija Laganini Požega Predrag Livak, slušatelj je napisao. - Dobri ljudi, lijepo je što se svi brinete. Evo nekoliko osnovnih informacija da bi sve bilo puno jasnije: <br/> 1. Postoji ustanova koja godinama uspješno preuzima i odvozi ozlijeđene i bolesne rode u Azil u Ruščicu kod Slavonskog Broda.<br/> 2. Roda je zaštićena, ali i divlja životinja, i ne smije se i ne može hvatati i uznemiravati dok može letjeti.<br/> 3. Tek kad bude ne tlu i utvrdi se da ne može uzletjeti izlazi se na teren, hvata se i odvozi u spomenuti azil.<br/> 4. Imali smo slučajeve kad smo vozilom s korpom htjeli zbrinuti bolesnu rodu s gnijezda, i kad je korpa bila blizu roda je pobjegla.<br/> 5. Budite svi bez brige, postoje ustanove i ljudi koji se ovim poslom uspješno bave godinama, i nikakve druge žurne službe ne mogu tu pomoći.<br/> 6. Rode i druge močvarice mogu preživjeti blage zime.<br/> 7. Procjenjujem da je ova roda ozlijeđena ili bolesna i da će se ubrzo spustiti na tlo i da neće moći uzletjeti. Kada to netko primjeri neka nazove Centar 112, a oni će znati kome se treba obratiti.<br/> Eto to je ukratko to, empatija i suosjećanje su dobri i plemeniti, ali prije svega treba imati prave informacije i znati kojim stručnim službama se obratiti.<br/> Nadajmo se da ćemo uspjeti spasiti ovu rodu…</p><p>- Mene još nitko nije kontaktirao u svezi rode. Kada je uhvate mogu je dovesti u Azil, mi ćemo je prihvatiti i zbrinuti preko zime do proljeća. Inače nije rijetkost da rode ostanu i ne odlete na jug. Ta roda iz nekog razloga nije odletjela, možda se kasno izlegla, moguće je da je u vrijeme odlaska bila bolesna i znala je da neće izdržati tako dalek put. U svakom slučaju, zbrinuti ćemo je kako se ne bi smrznula i uginula od gladi – rekao je Mirko Milec, vlasnik obiteljsko Zoo parka Milec u kojemu se nalazi Centar za zbrinjavanje zaštićenih životinja. </p>