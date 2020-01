'Rodila sam čučeći. Vjerojatno sam sjela na bebu i ugušila je'

Porodila sam se u jutarnjim satima, oko 6.30 sati. Tad još nisam znala ni spol djeteta, saznala sam ga tek iz izvješće koje mi je pokazala braniteljica. Rodila sam u sobi, gdje je na krevetu spavao moj tadašnji izvanbračni suprug. On ništa nije čuo jer je stalno bio pijan, kroz suze je govorila majka kojoj sude za teško ubojstvo tek rođene bebe.

Terete je da je u listopadu 2017., neposredno nakon što je bez ičije pomoći rodila u spavaćoj sobi, rukom prekrila nos i usta bebe i ugušila. Naime, vještaci su utvrdili da je beba rođena živa te da je uzrok smrti gušenje. Dijete je pronašla majka izvanbračnog supruga optužene, koja je s njima živjela u istom kućanstvu.

Majka iz središnje Hrvatske na sudu je objašnjavala da je sin, kojeg ima s istim izvanbračnim suprugom, u to vrijeme bio u prizemlju kuće s bakom i djedom.

- On se probudio pa sam ga odvela u prizemlje baki, koja se također probudila. U prizemlju mi je pukao vodenjak pa sam otišla na kat. Dok sam rađala glavu sam naslonila na dvosjed, te sam bila u čučećem položaju. Htjela sam se pridignuti, no zbog bolova sam se dvaput spustila. Nakon što je izašla posteljica čula sam svekrvu kako me zove. Drugi put sam pokušala ustati i spustila se i tad sam valjda sjela na bebu, ali se toga ne sjećam - pričala je ridajući. Dodala je kako je bebu zamotala u svoje crvene hlače u kojima je spavala te tijelo ostavila u kutu sobe.

Nakon poroda obukla se i spustila u prizemlje jer su svekar i svekrva morali negdje ići pa je sina dovela na kat i stavila spavati u kinderbet. Većinu dana provela je odmarajući u krevetu, a poslijepodne je pokušala oprati pod sobe.

Sljedećeg dana je tijelo bebe stavila u crnu vreću i bacila u kantu za smeće.

- Beba nije davala znakove života, uopće nije plakala. Zadnja dva ili tri dana pred porod, nisam osjetila ni da se miče - tvrdila je majka, koja iz prve veze ima još dvoje djece smještenih kod udomitelja. U međuvremenu se udala i rodila četvrto dijete.

Optužena je ispričala da je tadašnjeg supruga upoznala u psihijatrijskoj bolnici gdje je bila nakon što ju je prvi izvanbračni suprug s kojim ima dvoje djece ošamario i usred noći po kiši s djecom izbacio na cestu. I on je bio sklon konzumiranju alkohola, te je bio nasilan zbog čega je jedno vrijeme provela u sigurnoj kući. Iako je izgubila roditeljska prava u odnosu na prvo dvoje djece, redovito ih posjećuje, kao i trećeg sina, koji je također trenutno kod udomitelja.

Branila se da nije krila trudnoću zato jer je planirala ubojstvo već je, kaže, htjela pobjeći iz teške obiteljske situacije. Mnogo je radila i puno izbivala od kuće zbog čega su je optuživali da ima ljubavnika.

- Saznala sam da sam trudna u travnju. Nisam dobila menstruaciju pa sam napravila test za trudnoću. Bio je pozitivan. Nisam se javila liječniku niti pripremala za prinovu jer sam željela ostaviti izvanbračnog supruga i otići s djetetom na stan. Čak sam stavljala sa strane po 200 kuna od svake plaće, no na kraju nisam stigla ništa realizirati - ispričala je žena. Rekla je i da je prvo dijete također rodila kod kuće, no da se odmah kasnije javila u bolnicu, dok je troje rodila u bolnici.

Majka njezinog izvanbračnog supruga ranije je ispričala da je primijetila da snaha više nema trbuh te išla istražiti što je bilo. Dijete je našla u plastičnoj vreći u kanti za smeće.

- Na dnu kante vidjela sam čudnu crnu vreću. Izvukla sam je i vidjela u njoj krvavu plahtu. Prvo sam pomislila da je neka lutka, a kad sam povukla plahtu još jednom, vidjela sam tijelo bebe - ispričala je.

Tijekom istrage provedeno je i psihologijsko-psihijatrijsko vještačenje optužene koja se branila šutnjom. U konkretnom slučaju ona nije bila, utvrdili su vještaci, pod odlučujućim utjecajem psihičkog, obiteljskog ili socijalnog opterećenja. Također su utvrdili kako je bila smanjeno ubrojiva, ali ne bitno. Utvrdili su i kako su kod nje prisutna obilježja ovisnog poremećaja ličnosti koji karakterizira osjećaj bespomoćnosti, submisivnosti, potrebom da drugi preuzmu brigu za nju, nesposobnošću donošenja odluka i potrebom za stalnom podrškom. Osobe koje pate od ovog poremećaja, naveli su vještaci, karakterizira izbjegavanje vlastite odgovornosti i svih zadataka u kojima je potrebno neovisno funkcioniranje ili preuzimanje odgovornosti.

Bude li proglašena krivom za teško ubojstvo prijeti joj najmanje 10 godina zatvora. Promijeni li se optužba u usmrćenje, oblik "privilegiranog" ubojstva pri kojemu majka usmrti svoje dijete pod utjecajem jakog duševnog opterećenja zbog trudnoće ili poroda, prijeti joj kazna od šest mjeseci do pet godina.