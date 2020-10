Rodila zdravu bebu, a još dvije trudnice s koronom čekaju porođaj u karlovačkoj bolnici

U pripremi porođaja bila su dva tima u zaštitnim odijelima, koji su se izmjenjivali svaka četiri sata. Kako su svi nalazi uredni, majku i dijete već u petak otpustili su iz bolnice

<p>U posebnom dijelu rodilišta karlovačke Opće bolnice prilagođenom za Covid pozitivne trudnice u petak je u 00.35 sati prirodnim porođajem rodila prva trudnica pozitivna na korona virus. Da rodi zdravu djevojčicu pomogli su joj medicinski timovi u zaštitnim odijelima i pod svom zaštitnom opremom, a među njima je bio i šef Službe za ginekologiju i opstetriciju dr. Željko Štajcer.</p><p>- Majka i beba su dobro, a provedenim testiranjem utvrđeno je da je djevojčica negativna na korona virus. Iako ovo nije prvi porođaj Covid pozitivne trudnice u našoj bolnici, značajan je jer imamo iskustvo više o trudnoćama majki pozitivnih na korona virus, koja dijelimo s kolegama - kazao je dr. Štajcer.</p><p>Dodao je da ovoj rodilji ovo nije prva trudnoća. Za porođaj pozitivne trudnice u pripremi su bila dva medicinska tima, koji su se nakon četiri sata izmjenjivali, upravo zbog specifičnih uvjeta u kojima radili, u zaštitnim odijelima i s maskama. Nakon uspješnog porođaja majka i dijete bili su u izolaciji u donjoj bolnici, gdje su o njima skrbili infektolog, ginekolog te neonatolog. Kako su svi nalazi uredni, majku i dijete već u petak otpustili su iz bolnice kući te će im i dalje po potrebi biti dostupni neonatolog i ginekolog. Dr. Štajcer ističe da u ovakvim uvjetima najviše vode brigu o čuvanju i zaštiti sebe i drugih, sprečavanju proboja virusa na odjel, što bi utjecalo na rad samog odjela.</p><p>- Situacija je ozbiljna i tako joj i pristupamo. Znamo da netko tko je pozitivan na korona virus nema nikakve simptome, netko razvije tek blage simptome, a kod nekih se razviju i teži simptomi. Zbog toga cijeloj ovoj situaciji pristupamo vrlo oprezno, ozbiljno i odgovorno, da ne ugrozimo sebe i druge. Inače kontroliramo još dvije Covid pozitivne trudnice koje su blizu porođaja i spremni smo za njihov dolazak. Jedna je u 33. tjednu trudnoće i ona će vjerojatno do porođaja već biti negativna, a druga je u 38. tjednu trudnoće i ona može roditi već danas, ali i za dva tjedna, kad također može biti negativna na Covid-19. Bez obzira na to, kad trudovi počnu, mi ćemo biti spremni - zaključio je dr. Štajcer.</p><p>Rodilja pozitivna na korona virus je iz Ogulina, no kako je zbog korone ogulinsko rodilište zatvoreno, sve trudnice i rodilje upućuju na preglede i hospitalizaciju u karlovačko rodilište.</p>