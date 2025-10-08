Obavijesti

News

NEVJEROJATNO

Roditelj u ZG školi prijavio da nije dobio račun na božićnom sajmu. Ove godine nema sajma

Piše Bojana Mrvoš,
Škola u Španskom se našla pod nadzorom inspekcije Grada Zagreba zbog prijave roditelja za neizdavanje računa na školskom sajmu, čekaju "presudu"

"Kako je roditelj ukrao Božić", mogao bi glasiti naslov poprilično nesvakidašnje odnosno bizarne epizode u Osnovnoj školi Ante Kovačića u Zagrebu, u Španskom. Jedan je roditelj prijavio školu Gradu Zagrebu jer na prošlogodišnjem školskom božićnom sajmu na kojem djeca prodaju božićne ukrase i kolače - nije dobio račun za kupljeni proizvod.

Sad po školi "češlja" inspekcija, a od ovogodišnjeg su božićnog sajma odustali. 

- Nemojte se ljutiti, ali ništa ne želim komentirati jer je nadzor i dalje u tijeku i ne mogu ništa reći, kratko je za 24sata rekla ravnateljica Jadranka Salopek. 

Zagreb: Tomašević obilježio završetak radova na dogradnji OŠ Ante Kovačića
Zagreb: Tomašević obilježio završetak radova na dogradnji OŠ Ante Kovačića | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Prema informacijama Jutarnjeg lista, nadzor škole traje još od ožujka, kad su ih posjetili djelatnici Gradskog ureda za reviziju. Predmet nadzora sad je, međutim, cjelokupno računovodstvo škole. Što je pokazao, Grad još ne otkriva. 

Zagreb: OŠ Ante Kovačića dobila je novu dvoranu i četiri nove učionice
Zagreb: OŠ Ante Kovačića dobila je novu dvoranu i četiri nove učionice | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ovo navodno nije prva prijava zbog neizdavanja računa, podesena je i nakon Božića 2023., ali tad postupak nije pokrenut. 

U pravilu, djeca sama izrađuju ono što prodaju u školama na božićnim sajmovima, a s roditeljima ili sami, peku i kolače, peciva i slično. Na sajmovima onda posjetitelji - obitelji i prijatelji učenika, te proizvode onda kupuju za cijene koje sami odrede, što su u tom slučaju donacije. Novcem koji se prikupi obično se učenicima slabijeg imovinskog statusa plati izlet ili neka druga vannastavna aktivnost. 

Većina škola organizira božićni sajam, bez izdavanja računa. Očito će ubuduće morati pripaziti na to, i pitati nadležne što im je činiti na dječjim sajmovima. 

